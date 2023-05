Ladover Bálint nyilatkozata portálunknak: – Ez a világbajnokság a 2021-essel hasonlóan, Bangkokba került megrendezésre, így a környezet már ismerős volt. A rendezvény az eddigi tapasztalatokat alátámasztva most is elég profin volt megvalósítva. A versenyzők is egyre jobbak, egyre többen vannak, tehát összességében egy nagyon nívós eseményt hoztak össze ismét. Pontos számokkal nem tudok szolgálni, az országok száma viszont meghaladta a százat, a nevezőké pedig tudomásom szerint 2500 környékén volt. Ebből az én kategóriámban nyolcan voltunk szupernehéz súlyban U23-as kategóriában. Először egy arab ellenféllel küzdöttem meg, a második meccsem pedig egy iraki harcos ellen volt, ahol némi jó megfigyelésnek és ebből következő taktikának köszönhetően az első menetben TKO-val sikerült győznöm. A döntőben egy algériai ellenféllel verekedtem, ahol sajnos megosztott pontozással alulmaradtam. Egyébként vele korábban már bunyoztam, ahol fölényesen vitte a meccset. Nyilván a dolog kicsit bánt, hogy most se sikerült, jobban örültem volna egy aranynak, de az vigasztal, hogy a korábbi találkozásunkhoz képest, mint mentálisan, mint fizikálisan sokkal jobb állapotban tudtam megmérkőzni vele, és ugyan az előző két meccsből voltak sérülések, de jelentős különbséggel helytálltam. Következő találkozásunkra már biztosan elfogom hozni az ő skalpját is. Most hazai pályán, országon belül elindulok ahol csak tudok, hogy még több tapasztalatot és rutint szerezzek az eddigi, amatőr szinten már egész jónak mondható mellé.

És íme azok az emberek, akiknek Ladover Bálint elmondása alapján rengeteget köszönhet.:

– Ők is megérdemlik az elismerést! Nélkülük sehol nem lennék – osztotta meg gondolatait a pécsi harcos.

Forrás: Magyar Muaythai Szakszövetség-Hivatalos

Forrás: Horváth László Füles