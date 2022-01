Képösszeállításunkban azokat az ifjú sportolókat gyűjtöttük össze, akik tavaly a hazai és/vagy a nemzetközi porondon kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Kilenc tehetséget már bemutattunk egy korábbi számunkban, most pedig következzen újabb tíz név, akiről még biztosan sokat hallunk a jövőben.

A pécsi küzdősport egészen kiváló évet zárt. Kezdjük a PEAC-os harcosokkal: Ladover Bálint a thaiföldi Bangkokban pályafutása második muay thai világbajnoki címét is bezsebelte. De ott volt a vb-n Bálint öccse, Barna is, aki az ötödik helyen zárta a megmérettetés, valamint a magyar csapat tagja volt a szintén pécsi Melis Bálint is, aki ugyancsak ötödik lett a maga kategóriájában. Schwindli Hajnalka a montenegrói kick-boksz Eb-n szerzett bronzérmet, Soliman Yasmine birkózó pedig a budapesti kadét vb-n kaparintotta meg az ötödik helyet. A PVSK-s Kenderesi Péter sem tétlenkedett tavaly, a ifjúsági (B) magyar bajnok dzsúdós a lettországi Eb-n végzett a legjobb nyolcban.

Jakobi Júlia ifjú PEAC-os vívó a hazai és a nemzetközi mezőnyben is remek eredményeket ért el. A 17 éves Laczkó Sára rendre tagja a kosárlabda NB I.-ben szereplő NKA Universitas PEAC keretének, valamint az U18-as utánpótlás-válogatottban is számítanak rá. Gaszt Roland csapatkapitányként segítette bronzéremhez az U17-es magyar vízilabda-válogatottat, és az OB I.-es PVSK-ban is hétről hétre bizonyít. Szintén a vízben kamatoztatja tehetségét a PSN Zrt. úszója, Hartmann Máté, aki a rövidpályás ob-n úszott korosztályos csúcsokat, amivel a világranglistán is előkelő helyre ugrott.