Öt tehetséges cselgáncsozóját küldte tatamira a junior országos bajnokságon Cegléden a PVSK. A Vasút harcművészei ki is tettek magukért, így jó helyezéseket értek el.

Máj Veronika 5. helyet ért el az 52 kilogrammos súlycsoportban, míg az elsőéves junior Kenderesi Péter egy sérülés miatt szorult erre a helyre. Az azonban aggasztóbb, hogy utazhat-e majd a világkupára ezt követően. Takács Sára a 7. lett az 57 kilogrammosok közt.

– Két ötödik és egy hetedik hely a hétvége termése – kezdte értékelését az egyesület felületein Kersics Antal, a cselgáncsozók szakmai vezetője. – Az igazság az, hogy valamilyen színű érmet reméltünk, de hozzáteszem, dicséret illeti a versenyzőket, mert a két ötödik hely is remek teljesítmény, a hetedik helyen végzett versenyzőnk is nagyon jól dolgozott. Sajnos történt egy nagyon szomorú esemény is, Kenderesi Péter válla megsérült, még nem tudjuk, milyen súlyos a dolog, az első diagnózis részleges szalagszakadás. A jövő hónapban lenne világkupaversenye Prágában, de most bizonytalanná vált részvétele.