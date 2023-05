Megtette az utolsó lépést a Kozármisleny SE női kézilabdacsapata az NB I. B-vől felfelé vezető lépcsőn, s az Orosháza legyőzésével kiharcolta helyét az élvonalban, ahol jövőre a Győr és a Ferencváros is ide látogat majd.

Ehhez persze kellett egy remek kezdés is Grénus Grétáéktól, akik 3–0-val adták meg a mérkőzés alaphangját, s szépen építettek is erre a különbségre. A szünetre már öt gól volt a különbség a felek között. Ha pedig már a saját kezükbe vették korán a sorsukat, nem is engedték el azt. Ugyan a vendégek egalizálni tudtak a fordulás után, a vezetést nem tudták megszerezni, s a záró tíz percre már ismét öttel mentek Policsék. Ez pedig elég is volt a sikerhez.

Kozármisleny KA–Orosháza 26–23 (18–13)

Női kézilabda NB I. B., 29. forduló.

Kozármisleny SE: Pusztai, Wichmann – Grénus 1, Brettner 3, Polics 12 (5), Halász B. 3, Lengyel L., Pusztai-Hosszu, Scheffer 2, Tobak 1, Szatmár 3. Edző: Gyulay László.