Már a 4. percben megmutatta az Iváncsa, nem csak asszisztálni akar a Kozármisleny bennmaradásához. Sili tört befelé a bal szélről, majd jobbal tekert a kapu közepére a tizenhatos előteréből, de Lékai fölé tudta ütni a próbálkozást. Persze az első hazai lövésre sem kellett sokat várni, Daru és Kosznovszky összjátéka után utóbbi kínálta volna meg Varga Ádámot takarásból, de egy védőről fölé pattant a labda.

Jó fél óra telt el kisebb helyzetekkel mindkét kapu előtt, amikor a vendégek újra veszélyesen törték át a védelmi vonalat, miközben a kék-fehér védők több becsúszással próbálták hátráltatni az akciót. Sili végül így is ballal kapura tudta kotorni 11 méterről, balról a labdát, de gyenge és pontatlan is volt a védők szorításában a kísérlet.

A 36. percben aztán talpra ugorhattak a hazai szurkolók, mert előbb Kosznovszky fektetett el egy remek ütemcsellel egy védőt, majd a következő próbálkozásnál Daru középre, lefelé érkező lövése hozta kellemetlen helyzetben a vendégek portását.

A második játékrészre is maradt a nyílt sisakos játék, amelyből végül a vendégek jöttek ki jól. Kirchnerék ugyanis kapufáig jutottak csak, míg a vendégek a léc eltalálása után a hálóba is be tudták juttatni a labdát. Suszter fejelte a kipattanót a kapuba a 85. percben.

Ugyan Barthának a ráadás elején meg volt az esélye, hogy egalizáljon, Varga Ádám bravúrral hárított.