Érdemes tehát már tanulgatni a négyes és hármas poszton is bevethető 23 esztendős Mérész Beatrix nevét, aki tavaly belekóstolt a légiós életbe, Olaszországban a Basket Team Crema csapatát erősítette, 8,8 pont, 5,9 lepattanó volt az átlaga.

– Nagyon szimpatikus volt a koncepció és a tervek, amit Iványi Dalma, a Pécs másodedzője felvázolt nekem a klubbal kapcsolatban, úgyhogy már nagyon várom a szezont, és hogy augusztusban megkezdjük az alapozást – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának az elszánt játékos. – Számomra mindenképpen cél, hogy a bajnokságban és a Magyar Kupában is a legjobb négy között legyünk, illetve az Európa kupában is minél tovább jussunk. Igyekszem a nyáron is már arra törekedni, hogy minél jobb formában legyek, és a maximumot tudjam majd kihozni magamból a szezon során, amivel majd segíthetem a csapatot minél jobb eredmények elérésében.

Virágból sem lesz hiány a 2023/24-es szezonban, hiszen soproni születésű és nevelésű 183 cm magas, 26 esztendős Weninger Virág is Pécsen folytatja. Nagy előny lehet, hogy két szezonon át Iványi Dalma kezei alatt is dolgozott.

– Nagy reményekkel tekintek a következő szezonra, szeretnék minél többet hozzá tenni a csapat sikereihez – vélekedett Weninger. – Nyáron a 3x3 válogatottal fogok együtt dolgozni, és amiben nagyon bízom, hogy sokat fog segíteni a fejlődésemben.

A fiatal vonalat Nadia Smailbegovic képviselheti, aki még mindig csak 16 esztendős. A szerb irányító hat éven át pallérozódott a Vasas Akadémia színeiben. Nagy szerepe lehet fiatal kora ellenére, ráadásul elsők között mondott igent Jovan Gorec invitáló hívó szavára.

– Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget egy ilyen nagy klubban. Ezért dolgoztam minden nap és nagy céljaim vannak itt Pécsett. Remélem egy jó szezont tudunk játszani és nagy sikereket elérni együtt. Úgy tudom velem együtt jön még néhány új játékos, remélem nem kell sok idő ahhoz, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz. Alig várom, hogy elkezdődjön a szezon!