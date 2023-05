Boldogabb napokat is megéltek már az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának szurkolói. Nemrégiben arról írtunk portálunkon, hogy a csapatkapitány, Kiss Virág távozik a pécsi együttestől, de csütörtök este közösségi felületén Wentzel Nóra is arról számolt be, hogy hét év után egy új kaland következik az életében.