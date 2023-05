Gyönyörű emlékekkel gazdagította a szerencséseket a PMSC, amely idén februárban lett 50 éves, s ezt méltón meg is ünnepli szombaton.

– Egy fél éve szervezzük az eseményt, és mostanra teljesen összeállt a kép – felelte érdeklődésünkre Mészáros Ferenc, a PMSC Öregfiúk Egyesületének elnöke. – Nagy elánnal hirdetjük, hogy minél többen kilátogassanak. Azért mégiscsak a PMSC ötven éves jubileumáról beszélünk. Illusztris vendégeink lesznek.

Természetesen az eseményen a korábbi pécsi kiválóságok is újra mezt öltenek, s megmérkőznek egy korábbi riválissal, az FTC-vel.

– Nálunk Gera, Fehér Csaba, Tököli, Kulcsár Árpád, Szabados József, Kovácsevics Árpád pályára fog lépni, de nagyon sokan leszünk. Már miattuk érdemes kijönni, de a Fraditól is érkezik majd többek között Keller, Telek, Lisztes, Bánki József, Mucha, Koch Róbert az ígéretek szerint – tette hozzá.

A régi nagyok mellett a legifjabbak is szerephez jutnak.

– Egyrészt 82 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal itt voltam, így valamelyest sorszerű, hogy én kezdtem bele ennek az eseménynek a megszervezésébe. A legfontosabb az, hogy mi játékosok találkozzunk, mert a következő ilyen esemény ötven év múlva lesz, és azt már nem valószínű, hogy meg tudom szervezni – mondta nevetve. – Ez a klub megérdemli, hogy a tradícióit megőrizzük! Lesznek meglepetések is, de az is nagyon fontos, hogy a gyerekek testközelből láthatják ezeket a labdarúgókat. Ne mindig csak Ronaldo és Messi legyen a képben, lássák, milyen nagy játékosok voltak itt is.

Retro buli zárja a foci fesztivált

Nem csak a pályán szerepelnek majd szombaton a régi nagy kedvencek, a Lauber Dezső Sportcsarnokban színpadra is lép egy-kettő. Az Irigy Hónaljmirigy, a Groovehouse, Josh és Betti, valamint DR BRS is készül, hogy méltó lezárást adjon majd a gondosan megszervezett programnak. Információink szerint a retro bulira is roham tempóban fogynak a jegyek, így biztosított lesz a fergeteges hangulat ott is.

A sportcsarnokos bulira a jegyek online elővételben a madeinpecs.hu oldalon megvásárolhatók.

A program

Kapunyitás: 13.00.

Bemutató mérkőzés: 14.00 (U8–U9 és U10–U11).

Magyar Művész Válogatott–Magyar Országgyűlés Válogatott: 15.00.

PMSC Öregfiúk–Ferencváros Öregfiúk: 16.30.

Retro Party (Lauber Dezső Sportcsarnok): 20.00.