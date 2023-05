Ezeknek a pillanatoknak pedig nem csak szemlélője, de megörökítője is volt kollégánk, Laufer László, aki több labdarúgóval is baráti kapcsolatot ápolt. Az ő felvételeivel próbáljuk megidézni valamelyest a korabeli mérkőzések hangulatát, illetve a bama.hu-n elérhető podcastadásunkban elárul néhány kulisszatitkot, s elmesél néhány kalandot, amit megélt az együttest követve. Ilyen például az is, hogy Kovácsevics Árpádról hogyan készült olyan fotó eligazolásakor, amelyen a pályán pakolja be felszerelését a bőröndjébe.

A klub egyébként május 13-án ünnepli születésnapját a 14 órakor kezdődő mérkőzésekkel a stadionban, köztük a PMSC és a Fradi öregfiúinak összecsapásával, illetve az azt követő bulival a Lauber Dezső Sportcsarnokban.