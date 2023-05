A legnehezebb dolga mégis a Szentlőrincnek lesz hétvégén, hiszen a PMFC elleni vereség miatt nem tudta végleg maga mögött hagyni a Békéscsabát, így még a biztos kieséstől is félnie kell a piros-feketéknek, ráadásul a Kazincbarcika vendégeként, a betömörülő védelem ellen rettentő nehéz játszani. Ugyanakkor még az osztályozós helyről is elkerülhetnek Grumicsék, ha a Kozármisleny és a Csákvár is vereséget szenved az utolsó fordulóban. Persze a sorsuk még mindig a saját kezükben van, hiszen a Nyíregyháza és a Békéscsaba is győzelmi kényszerben van mögöttük.

A vasárnapi program: PMFC–Dorog, Gyirmót–MTK Budapest, Szombathely–Diósgyőr, Soroksár–Mosonmagyaróvár (17.00), Siófok–Kozármisleny, Kazincbarcika–Szentlőrinc, Győr–Csákvár, Tiszakécske–Budafok, Ajka–Békéscsaba, Nyíregyháza–Szeged (19.45).

Merkantil Bank Liga 1. Diósgyőr 37 27 3 7 77–36 84 2. MTK 37 21 8 8 84–47 71 3. Ajka 37 19 8 10 52–36 65 4. Szeged 37 17 10 10 47–37 61 5. Gyirmót 37 17 9 11 58–44 60 6. Soroksár 37 15 13 9 55–47 58 7. PMFC 37 13 16 8 35–31 55 8. Siófok 37 14 11 12 44–51 53 9. Szombathely 37 14 9 14 54–54 51 10. Budafok 37 12 11 14 39–45 47 11. Mosonmagyaróvár 37 12 10 15 35–42 46 12. Győr 37 11 12 14 35–40 45 13. Tiszakécske 37 12 7 18 37–50 43 14. Kazincbarcika 37 11 9 17 40–56 42 15. Kozármisleny 37 11 8 18 46–62 41 16. Csákvár 37 9 14 14 42–48 41 17. Szentlőrinc 37 9 12 16 44–57 39 18. Nyíregyháza 37 9 11 17 45–52 38 19. Békéscsaba 37 8 13 16 46–54 37 20. Dorog 37 7 10 20 32–58 31 Az utolsó kettő automatikusan búcsúzik a másodosztálytól, az előtte lévő három osztályozót játszik az NB III. bajnokaival.

Kedden sorsolják az osztályozókat

Miután kedden eldől, hogy melyik három NB II.-es gárda kényszerül megmérkőzni a harmadosztály bajnokaival, kedden meg is tartja a sorsolást a labdarúgó-szövetség, hogy eldöntse, kik találkoznak ez alatt egymással.

Az első mérkőzésekre május 28-án, a visszavágókra június 4-én kerül majd sor. Ha a két mérkőzés eredménye döntetlen, akkor hosszabbítás, majd büntetők következnek a lebonyolítási rend szerint. Idegenben szerzett gól szabály nincs.