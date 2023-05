A fővárosban mérették meg magukat a PVSK ifjú sportlövői az utánpótlás kupa 1. fordulójában, s bizonyították is, érdemes veülk számolni korosztályukban. Számos dobogós helyet, s aranyérmet is begyűjtöttek amellett, hogy saját csúcsaikat is többen megdöntötték közülük. Sőt, volt olyan szám, ahol mindhárom érmet begyűjtötték.

Eredmények

10 méter légpisztoly

Serdülő fiúk: 9. Vajda Martin 323 köregység.

Ifjúsági fiúk: 21. Illés Gergely Levente 294

10 méter légpuska

Serdülő lányok: 1. Várkonyi Emma 368, 3. Haász Janka 359, 4. Kovács Lotti 341.

Ifjúsági fiúk: 1. Bertalan Zola 407.7, 10. Halmai-Tucsek Nimród 395.0.

Ifjúsági lányok: 1. Hegedüs Abigél 409.9, 2. Héra Georgina 405.1, 3. Bozsolik Sarolta 404.3, 4. Molnár Kata 401.9.

50 méter puska 3 testhelyzet 3x20

Ifjúsági fiúk: 1. Bertalan Zolta 542.

Ifjúsági lányok: 1. Héra Georgina 545.