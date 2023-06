A hétvégét még NB II.-es együttesként kezdheti meg a PTE PEAC NB II.-es férfikosárlabda-csapata, de könnyen lehet, hogy vasárnap este már a feljutást lehet ünnepelni.

Zsinórban harmadik alkalommal jutott a négyesdöntőbe Moosz Milán együttese, aki ilyen erős játékosálománnyal nem rendelkezett korábban. Na meg minden játékos szeme előtt ott lebeg a hőn áhított osztálylépés, ez pedig egy újabb nagy löketet adhat.

– Az ellenfeleink a Békéscsaba, a Honvéd és a MAFC Martos lesznek – nyilatkozta lapunknak a tréner. – Nagyon nehéz dolgunk lesz, elsősorban a védekezésünkön kell szigorítani, illetve támadásban szükségünk lesz a kollektívabb játékra, nem lehet majd annyira az egyéni teljesítményekre hagyatkozni, mint ahogy azt a keresztjáték során tettük. Úgy gondoljuk, hogy idén nincs olyan szintű kiemelkedő csapat, amilyen tavalyelőtt a Dunaharaszti, illetve tavaly a Budafok volt. Most négy közel azonos képességű együttes fog versenyezni. Ami még tény, hogy ilyen jó játékosokból álló és ilyen jó szerkezetű csapatunk még nem volt, mióta én vezetem a csapatot. Ráadásul a padunk is most a leghosszabb. Mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb eredmény elérése érdekében! Mindenki álma az aranyérem és a feljutás, és ezt is fogjuk megcélozni!

Legutóbb egyébként a legjobb négy között mindhárom ellenfelétől kikapott a PEAC, de szégyenkezésre nem lehetett ok. A klub akkor is küzdött, amikor aktuális vetélytársa közel 30 ponttal is vezetett. Na meg nehezítő körülményekből sem volt hiány: gondolhatunk az egyik legjobb játékos, Nagy Kevin betegségére, plusz az esetleges igazolások is alakulhattak volna másképp.

Mindenesetre ismét ott a lehetőség kapujában a csapat, némi szerencsével pedig valóra válhat az álom.

A PEAC hétvégi programja:

Békéscsabai KK–PTE PEAC (06.16., 18.00). – Ludovika Aréna

MAFC Martos–PTE PEAC (06.17., 15.00). – Ludovika Aréna

Honvéd Ludovika SE–PTE PEAC (06.18., 15.00). – Ludovika Aréna