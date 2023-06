Nem sokon múlt a fináléban, hogy nem a PVSK-Veolia, hanem az NKA Pécs harcolta ki az élvonalbeli tagságot. A Panthers pedig úgy döntött, nem hagyja veszni az elmúlt idényben tett erőfeszítéseket, és irányt, hanem továbbra is a bajnoki címet kergeti az NB I. B. Piros-csoportjában, méghozzá a bevált vezetőedző, Szrecsko Szekulovics irányításával

– Az igazat megvallva nem is volt min gondolkodnom – szögezte le a vezetőedző, a klub honlapján. – Elnök úrral egy előre mutató beszélgetéssel zártuk le az előző bajnokságot. Emellett pedig be kell vallanom, hogy becsületbeli ügynek is éreztem, hogy folytassam a munkát. Hiszen akárhogy is nézzük, az előző szezonban nem végeztem el azt a feladatot, amiért Pécsre érkeztem. Nyilván tudom, hogy ez nem kizárólag az én hibám, felelősségem volt, de nagyon szeretném meghálálni a szurkolóknak, a klubnak és a városnak azt, amit kaptam, és igenis vissza akarom vezetni az A csoportba a PVSK-t.

Idén Szekulovics számára megadatik az az előny, hogy az alapoktól ő kezdheti el felépíteni a gárdát, nem egy másik trénertől kell szezon közben átvenni a stafétát, ami nagy előny lehet az új idényben.

– Augusztus közepén indul majd a munka Pécsett, de addig sem tétlenkedhetünk – jelentette ki a tréner. – Most lehetőségem lesz rá, hogy kicsit jobban a saját képemre formálhassam a keretet, a magyar játékosok megtalálása a prioritás, erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Várom már, hogy elkezdjük az edzéseket, már csak azért is, mert nagyon jól éreztem magam Pécsett, izgatottan várom a visszatérést.

A szakmai stábban lesz változás, Andrija Csirics ugyanis úgy döntött, hogy az új szezonra nem tér vissza a PVSK-hoz. Nagy csalódásként élte meg az előző szezon végét, így most egy kis időre van szüksége. Az új segítő Rab Gyula lesz.

Emellett Tóth Norbert befejezi játékos pályafutását, s sportigazgatóként segíti tovább a klub munkáját.

– Nyilván egy kosárlabdázót, amikor olyan korban van, mint én, már foglalkoztatja a gondolat, hogy még meddig játsszon – mondta Tóth. – Most egy olyan lehetőséget, egy olyan feladatot kínált számomra a PVSK, amelyben aktívan tudom kamatoztatni a kosárlabdában összegyűjtött tapasztalataimat az elmúlt 27 évből, illetve a PVSK-nál eltöltött 8 szezonomat. Sportigazgatóként én leszek a felnőtt csapat szakmai munkájának elsőszámú felelőse, az én dolgom a keret kialakítása, természetesen Szrecsko Szekuloviccsal és a vezetőséggel szoros együttműködésben. Eddig is csapatjátékos voltam és ezután is ilyen módon gondolkodom majd. Örülök, hogy Szrecsko a maradás mellett döntött, sok nagy csatát megéltünk már közösen. Évek óta jó a munkakapcsolatunk. Befejezetlen dolgunk van, amit együtt idén mindenképpen szeretnénk megcsinálni.