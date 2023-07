Igencsak hosszú, kemény és eredménytelen idényen van túl a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata, így nem is csoda, hogy a vezetőség minden lehetséges opcióra felkészült a folytatást illetően. Azzal pedig, hogy a pécsi együttes nem kapott felkérést a Magyar Kosarlabdázók Országos Szövetségétől az élvonalban való indulásra, biztossá vált, hogy a másodosztályban indul majd a tavalyi sereghajtó.

– Ebben a gazdasági környezetben már önmagában is kérdéses volt, hogy elvállaljuk-e az első osztályt, mert néha jobb egyet hátralépni, hogy előre jussunk – nyilatkozta lapunknak Laczka János, a PINKK ügyvezetője. – Évek óta az egyik legkisebb költségvetéssel szerepeltünk az élvonalban, így sikerült kivívnunk a bennmaradást, idén viszont még nagyobb kihívások elé állított minket az élet, mikor az energiaárak elszabadultak.

Légiós szempontból sem volt könnyű helyzetben a csapat: van, aki családi gondok miatt hazatért, van, aki télen visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Lengyelországból, de olyan is akadt, aki szimplán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Így tehát a 2023-as naptári évben csak magyar játékosokkal ment harcba az alakulat, de így nem igazán lehetett felvenni a versenyt a több lehetőségekkel bíró gárdákkal. Másfél éve a fiatal, ambíciózus vezetőedző Kovács Dénes és segítője Kovács Martin új impulzust tudott adni, látszott az előrelépés, de az elmúlt idényben ez már nem működött. Azóta a tréner a távozás mellett döntött, sőt, több játékos is továbbállt, így gyakorlatilag a nulláról igyekszik felépíteni a vezetőség egy olyan csapatot, amely képes lehet a feljutásra.

– Több edzőjelöltünk is volt, hiszen sokáig nem tudtuk, hogy melyik osztályban kezdjük a 2023/24-es idényt, de most már kezd körvonalazódni a helyzet, tehát a közeljövőben tájékoztatást adunk az új edző kilétéről – fogalmazott az ügyvezető. – A játékoskeret is cserélődik, végrehajtunk egy vérfrissítést, de a maradók köré szeretnénk egy fiatal csapatot építeni. Még mindig mi vagyunk az utolsó együttes a Sopronon kívül, akik magyar bajnoki címet szereztek. Ennek 2024-ben lesz a tizedik évfordulója, amit persze nem a másod­osztályban szerettünk volna eltölteni, de a jubileumi évre a célunk egyértelműen az, hogy visszajussunk.

A PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata szerette volna a következő szezonban a Lauber Dezső Sportcsarnokban játszani a mérkőzéseit, de a felújítás ezt gátolja, így nagy valószínűséggel marad az alakulat a PVSK NKA Csarnokában.

A PINKK-Pécsi 424 a 2013/14-es idényben pazar játékkal rukkolt elő, és aranyérmet szerzett. Egy évvel később sokak meglepetésére ötödikként végzett a brigád, de a 2015/16-os szezonban ismét dobogós helyezést ünnepelhettek a szurkolók, ugyanis sikerült elhódítani a bronz­érmet.