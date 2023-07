Baranyai körkép Igazi ínyenc­séggel indul útjára a megújult NB III. Dél-nyugati csoportja, hiszen Mohácson mindjárt vármegyei rangadót rendeznek. A PTE-PEAC utazik az MTE 1888-hoz, hogy megpróbálja mindhárom pontot begyűjteni. Azonban ez nem lesz egyszerű a megerősödött megyei bajnok ellen, hiába beszélünk újoncról.

Mindkét edző úgy nyilatkozott a mérkőzés kapcsán, hogy a pillanatnyi forma, egy-egy apróság fogja eldönteni, hogy mi lesz a találkozó végkimenetele. A pécsiek mestere, Lőrinc Antal emellett azt is jelezte, hogy egyelőre a csapatoknál lévő sok változás miatt nehéz megítélni az erőviszonyokat, saját maguk kapcsán sem tudják pontosan megmondani, hol tartanak. Persze a jó kezdésről egyik gárda sem fog lemondani, főleg úgy, hogy rengeteg szurkolóra számítanak a játékosok is.

A NB II.-ből kicsúszó, de idén a bajnoki címre vágyó Szentlőrinc számára sem lesz ez egy könnyű rajt, hiszen a Kaposvári Rákóczi mindig nehéz ellenfélnek számít a harmadosztályban. Még akkor is megkeserítheti a piros-feketék dolgát, hogy tudjuk, sokan itt maradtak a második vonalbeli keretből, s például Hleba Tamás is magasabb osztályból tért vissza az egyesülethez, hogy ismét a gárda motorjává váljon.

A felkészülési mérkőzések során meg is ütközött egymással a két csapat, de a vezetőedzők is tudják, hogy arra a találkozóra kár lenne alapozniuk bármit, hiszen azóta rengeteget változott a játékosok fizikális állapota, a keretek összetétele, s akár a szakmai elképzelések is ezzel együtt.

Az első találkozókat követően már egy kicsit jobban láthatjuk majd, ki mire lehet képes az idényben, de messzemenő következtetéseket kár lenne levonni.

A vasárnapi program: Ferencváros II.–Szekszárd (11.00), Mohácsi TE 1888–PTE-PEAC, Kaposvár–Szentlőrinc SE, Érd–Fehérvár II., Dunaújváros–Gárdony-Agárd, Iváncsa–Dunaföldvár, MTK Budapest II.–Nagykanizsa, Bonyhád-Majos–Paks II. (mind 17.30).