Korábban már közölte a PVSK, hogy NB I. B-s férfikosárlabda-csapata Szrecsko Szekuloviccsal és Rab Gyulával a kispadon, valamint Tóth Norberttel a háttérben igyekszik visszahelyezni a gárdát a helyére. Ehhez a célhoz pedig most új játékosokat is szerződtettek. Plézer Gábor és Mokánszki Máté érkezett, hogy előrébb léphessen az együttes.

Mokánszki 23 éves, a 4-5-ös posztokon bevethető, azaz a visszavonuló Tóth Norbertet pótolhatja. A 202 centis játékos sokáig nevelőegyüttesében, a Nyíregyházában pattogtatott, s a 2020/2021-es idényben sokat tett a nyírségiek élvonalba jutásában, s az élvonalban is lehetőséget kapott 43 meccsen. Fel is hívta magára a Szolnok figyelmét, ott viszont csak 5 meccsen számítottak rá.

– Az idei tavasz balszerencsésen alakult számomra, ugyanis miután februárban eljöttem Szolnokról, a hazai szabályok miatt már nem léphettem pályára másik csapatban – jelentette ki Mokánszki a Vasút közleményében. – Azt a szezon közben is láttam, hogy nagyon jó csapata van a PVSK-nak, tetszett a játéka, így amikor a közelmúltban megkerestek, nagyon boldog voltam. Úgy látom, hogy minden alap megvan ahhoz, hogy megvalósítsuk a céljainkat. Egyébként is szeretek olyan csapatban játszani, ahol vannak komoly célok, így nagyon várom már az augusztust. Hogy mire számíthatnak tőlem a remek pécsi szurkolók? Szeretek izgalmas meccseket játszani, és úgy gondolom, hogy amikor nagy a tét, fel tudom vállalni a nehéz döntéseket. Amikor jó a hangulat a csarnokban, az nagyon feldob. Illetve nem áll messze tőlem a látványos játék, kifejezetten kedvelem a fifikás megoldásokat.

A 24 esztendős Plézer Pakson mutatkozott be az NB I.-ben, majd a Kecskemét és a Kaposvár következett. Tavaly a BKG játékosaként igyekezett megnehezíteni a pécsi gárdák életét az NB I. B. Piros-csoportjában, ahol az alapszakaszban 14,7 pontot és 2,4 lepattanót átlagolt. A PVSK ellen ősszel 14, tavasszal 20 pontot szerzett. A 3-as poszton bevethető játékos 197 centiméter magas.

– Az előző szezonom teljesen más volt, mint a korábbiak az élvonalban – fogalmazott Plézer. – A BKG-nál az első opciók egyike voltam, támadásban is sokkal több labdát kaptam. Nagyon élveztem, hogy számítanak rám, sokszor a végjátékokban is nálam lehetett a labda. Ez azért nagyon más volt, mint a légiósokat kisegíteni pár percekre. Az, hogy most a PVSK-hoz igazoltam, bizonyos értelemben szintlépés is nekem, hiszen itt a bajnoki címért fogunk küzdeni. Igazából érett már, hogy Pécsre szerződjek, hiszen korábban már az utánpótlásban is volt arról szó, hogy esetleg ide jövök. Szimpatikus a város és a csapat is, nagyon sok jót hallottam, és akadnak ismerősök is, Antóni Csanádot jól ismerem Paksról. Természetesen figyeltem már az előző szezonban is a PVSK eredményeit, nagyon kicsin múlt, hogy nem sikerült a feljutás, remélem idén ezt már sikerül meglépnünk közösen.