Labdarúgás 52 perce

Berúgták a vármegye II.-es bajnokság motorját: gólfesztiválokat tartottak lapokkal megspékelve

A nagy meleg a hétvégén nem kegyelmezett a labdarúgócsapatoknak sem, de ennek ellenére útjára indult a labda az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokságban, ahol igencsak eseménydúsan alakultak a mérkőzések. Hat párharcot rendeztek csak meg, de így is meccsenként átlagosan közel hat találat esett, továbbá kétszer villant a piros és tizenkilenc alkalommal a sárga lap is. A forduló rangadóját a Harkány nyerte, de a Lánycsók is nagy vadat ejtett.

Móga Richárd Móga Richárd

Fotó: Laufer László

Véménd–Komló II. 6–2 (3–2)

Véménd. Vezette: Nagy N. (Váncsa, Balog Z.). Véménd KSE: Győrfi (Herold, szünetben) – Forray (Ragács, 78.), Eke, Retkes, Schiffler (Szücs R., 66.) – Stiefel, Sárközi, Hornyák, Krisztihelyi (Zimmer, szünetben) – Hock, Tompa Cs. Sport36 Komlói Bányász II.: Gerber – Kovács Á., Horváth Zs., Reisz T. (Elsebaie, 63.), Magyar J. (Kis-Varga A., 71.) – Biró Cs., Papp K., Jurátovics, Bartek – Horony (Tamás B., 74.), Király Gy. (Pozsgai, szünetben).

Gólszerzők: Sárközi (5., 31., 52., 73.), Hock (37.), Zimmer (88.), illetve Magyar J. (3.), Bartek (34.).

Kiállítva: Hock (85.). Harkány–Himesháza 4–1 (1–1)

Harkány. Vezette: Nagy Zs. (Ormai, Karcagi). Gyógyfürdő Harkány: Bene – Füzes (Grunda, 76.), Fellai, Árvai, Körmendi (Markotics, 72.) – Keresztes (Szabó L., 79.), Bodonyi (Fülöp Á., 62.), Pásztor, Kovács G. – Geczó (Horváth Á., 93.), Szabó Zs. Himesháza KSE: Schneider Zs. (Wermuthweisz, szünetben) – Balogh Sz., Bazsonyi, Reisz J. (Kramm A., 72.), Kálé (Kismándor, 57.) – Simó (Mosztbacher, 56.), Svegál D., Peresztegi (Botos D., szünetben), Svegál M. – Cseke, Novák B.

Gólszerzők: Pásztor (45., 94.), Szabó Zs. (66., 85.), illetve Novák B. (8.).

Kiállítva: Kramm A. (84.). Lánycsók–Töttös 4–3 (2–0)

Lánycsók. Vezette: Bánfai (Mindszenti, Varga L.). Közműépker Lánycsók SE: Bednár – Varga P., László F., Papp T. (Peterke, 89.), Lehota T. (Szabó B., 57.(Dobszai, 89.)) – Sas A., Bognár G., Berkovics, Bérces – Tompász (Verbulecz, 60.), Lóki. GSH Töttös SE: Ujvári – Antolovics, Kovács B. (Balogh Á., 39.), Pfefferman, Buni – Költő A., Szabó A. (Juhos K., 89.), Rotaru (Juhos O., 68.), Benesics – Kaiser, Márkovics.

Gólszerzők: Lóki (5., 88.), Tompász (23.), Szabó B. (79.), illetve Kaiser (56.), Rotaru (59.), Juhos O. (77.). Somberek–Beremend 1–5 (0–2)

Somberek. Vezette: Hevesi (Molnár F., Komlós). Kaitz Agro Somberek SK: Mányák – Alföldi, Pintér G. (Jordán, szünetben), Michelisz, Hadfi – Bajnóczi (Szabó D., 76.), Auth, Zsifkovics (Gál T., 58.), Sovák – Orsós R., Markovics-Horváth B. DDC Focivilág Beremend: Sipos G. – Hirmann (Sandó, 72.), Fülöp M. (Dudás, 72.), Müller, Halász (Bodó, 62.) – Schmidt G., Tar (Lendl, 62.), Sztojka, Bánkövi A. – Dávid B., Dobrosi.

Gólszerzők: Markovics-Horváth B. (64.), illetve Dobrosi (19., 51.), Dávid B. (34., 88.), Bánkövi (65.). Szajk–Sellye 4–1 (1–0)

Szajk. Vezette: Ádám J. (Albert G., Mezőföldi). Szajki SE: Szentmártoni – Ambrus, Krämer, Lutz (Nagy Á., 39.), Berecz (Haraszti, 66.) – Bősz (Schochter, 83.), Sághy, Kollár M., Cikora – Blandl, Grain (Baráti, 91.). Sellye VSK: Hegedűs – Orlovics, Filó, Bodor (Tóth K., 73.), Kászonyi – Strausz (Árvavári, szünetben), Ács G., Hámori (Kapuvári, 63.), Szilovics – Orsós Cs., Varga L.

Gólszerzők: Blandl (7., 92.), Grain (67., 70.), illetve Varga L. (81.). Boda-Diana–Kétújfalu 1–2 (0–1)

Boda. Vezette: Kreskai (Micek-Angyal, Kósa). Boda-Diana SE: Csicsók – Nagy M. (Vajda, 85.), Szabó G., Várhalmi (Garzó, 56.), Kovács L. – Csurgó (Bakó, 65.), Kovácsfi, Páll D. (Horváth B., 40.), Keserű – Baráth G., Székelyhidi. Kétújfalui SE: Gyalus – Mozsgai, Nyaka, Wolf (Klózer, 60.), Tóth T. – Varga T., Bedő (Kovac D., szünetben), Meglicser (Baumhakl, 73.), Gulyás B. (Kotlácsik, 32.) – Pfeiffer, Molnár T. (Varga Z., 92.).

Gólszerzők: Kovácsfi (75.), illetve Molnár T. (9., 57.). A fordulóból elmaradt PTE-PEAC III.–Szederkényi SE mérkőzést majd december 2-án, 16 órától rendezik meg a PMFC Stadionban. A címvédő K. Ócsárd SE ezen a hétvégén pihenőnapos volt, azonban a következő fordulóban, szeptember 3-án már Sütő László legénysége is pályára léphet 17 órától, méghozzá az ugyancsak első bajnokijára készülő Szederkény vendégeként. Góllövőlista 4 gólos: Sárközi János (Véménd KSE). 2 gólos: Blandl Gábor (Szajki SE), Dávid Barnabás (DDC Focivilág Beremend), Dobrosi Krisztián (DDC Focivilág Beremend), Grain Krisztián (Szajki SE), Lóki Roland (Közműépker Lánycsók SE), Molnár Tamás (Kétújfalui SE), Pásztor Donát (Gyógyfürdő Harkány), Szabó Zsolt Tamás (Gyógyfürdő Harkány). Ez következik Szeptember 1., péntek, 17.00: Töttös–PTE-PEAC III. Szeptember 1., péntek, 17.30: Sport36 Komlói Bányász II.–Boda-Diana SE. Szeptember 2., szombat, 17.00: Kétújfalui SE–Szajki SE, Himesháza KSE–Véménd KSE. Szeptember 3., vasárnap, 17.00: Sellye VSK–Kaitz Agro Somberek SK, DDC Focivilág Beremend–Közműépker Lánycsók SE, Szederkényi SE–K.Ócsárd SE.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!