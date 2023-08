– Hogy jött a horgászat az életébe?

– Nagyjából nyolc éves koromban vitt el először édesapám horgászni. Attól a pillanattól szerelmese lettem ennek a hobbinak. Első nagy élményem egy balatoni mólón történt, ahol hihetetlen mennyiségű halat sikerült fognunk egy éjszaka alatt. A haltartó szákunk dugig volt mindenféle hallal és az ok, amiért biztosan nem felejtem el azt az estét, az az volt, hogy reggelre sajnos az összes fogásunk megszökött. Imádok kint lenni a tó partján, várva az igazán nagy kapásokra.

– Melyek a kedvenc horgászmódszerei?

– Mint minden kisgyerek, úgy én is úszós módszerrel kezdtem a horgászatot, ezt később leváltotta a könnyűszerelékes feeder technika, aztán jött a bojlizás, amit évek óta űzök. A horgászok körében igencsak elterjedt, az igazán nagy halak nem tudnak ellenállni ennek a módszernek. Lényege, hogy kifejezetten nagytestű halakat lehet kifogni ezekkel a golyó formájú, magas tápértékű csalikkal, amelyeknek legfőbb alkotóelemei különböző hallisztek, növényi lisztek, természetes kivonatok, valamint különféle olajok és aromák. A módszer alapelve a „catch and release”, azaz fogd meg és dobd vissza. A halakkal a lehető legkíméletesebben kell bánni, hogy sértetlenül visszaengedhessük őket a tóba. Mindenesetre az én kedvenc technikám is a bojlizás lett az évek során, amit lassan 15 éve űzök.

– Melyik fogására a legbüszkébb?

– Az eddigi legnagyobb halam egy 22,5 kg-os tőponty volt, amit Baranya egyik legismertebb bojlis taván, Merenyén sikerült partra csalnom. A parttól 220 méterre, az etetést megjelölő bója mellől sikerült megakasztanom, majd fél óra fárasztás után szákba terelnem. A legbüszkébb azonban egy Pécsi-tavi tükörpontyra vagyok a maga 19,4 kilójával. Ez a hal az éjszaka közepén ébresztett álmomból, zuhogó esőben sikerült kifognom. Hihetetlenül szép és egészséges példány volt, mivel nagy valószínűséggel nem volt még horogvégen.

– Lassan már egy éve horgászüzletet is nyitott. Minek volt ez köszönhető?

– Nagyon sok helyen dolgoztam már, de mindig nehezen találtam a helyem. A hobbimnak éltem szinte már minden hétvégén, így jött az indíttatás, feltéve a kérdést magamnak, hogy mi lenne ha a hobbimmal foglalkozhatnék a hét minden napján, és ez lenne a fő bevételi forrásom is. Vállalkozásomat etetőhajók bérbeadásával kezdtem, Pécsen elsőként. Olyan horgászeszközről van szó, amelynek segítségével akár több száz méterre is bejuttathatjuk csalinkat és etetőanyagungat a koncentráltabb etetés és a biztosabb fogás érdekében. A termékkínálatot az addigi bérlőim igényeinek megfelelően bővítettem. Az akkori munkám mellett próbáltam rugalmasan átadni a bérlőknek az eszközöket, de valami hiányzott. Személyesebbé szerettem volna tenni a velük való kapcsolatot, megfelelő körülmények között bemutatni a hajók és egyéb eszközök működését, így nyitottam meg üzletemet. A horgászeszközök bérbeadása mellett elkezdtem prémium minőségű csalikat és termékeket is forgalmazni.

– Mit találhatunk az üzletben?

– Üzletem polcain széles választékban megtalálhatóak a bojlis technikához szükséges csalik és kiegészítők. Horgászüzletem lehetőséget biztosít a közvetlen beszélgetésekre, tapasztalatátadásra és élménybeszámolókra. Előtérbe helyezem a vásárlóimmal való kommunikációt, segítséget nyújtok nekik a megfelelő felszerelések és csalik kiválasztásában. A sikeres horgászatuk után pedig örömmel hallgatom beszámolójukat.