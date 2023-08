A PMFC-nek ezen a hétvégén Kazincbarcikán kell újabb sikert elérnie. Ez azért is lehet komoly kihívás a pécsiek számára, mivel a Barcika minden évben kifejezetten masszívan védekezik, nehéz réseket találni a védelmén. A Mosonmagyaróvárnak nem is sikerült ez, amely három gólt kapva maradt alul a sárga-kékekkel szemben. Igaz, a Szeged még az első fordulóban 1–0-s sikert ért el a barcikaiak ellen. Ahogyan ebben az évben alakulnak eddig a dolgok, valószínűleg ezzel az eredménnyel Weitner Ádám alakulata is kiegyezne, hiszen azzal újabb három pont kerülne a zsákba.

A vasárnapi program: Nyíregyháza–Budapest Honvéd, BVSC-Zugló–Soroksár, Gyirmót–Budafok (17.30), HR-Rent Kozármisleny–Szombathely, Kazincbarcika–PMFC, Csákvár–Győr, Ajka–Szeged, Vasas–Mosonmagyaróvár, Siófok–Tiszakécske (19.00).