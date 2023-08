A magyar csapat színeiben indulhatott a PVSK középtávfutójá, Plisz Balázs az izraeli Európa-bajnokságon, méghozzá a 4x400-as U20-as váltó tagjaként. Ugyan a döntőt nem érték el, pozitív élményekkel jöhetett haza.

– A váltó hat főből került ki, ebből négyen futottunk – számolt be a Vasút felületein Plisz a versenyről. – Mivel hárman más versenyszámban is a döntőbe kerültek, így az elődöntőben nem a legerősebb négyes indult. Én elsőnek futottam, 48.90 volt a mért időm, amivel megközelítettem egyéni csúcsomat, úgy gondolom, jól húztam a magyar váltót. Mivel dél­elött volt a futás, a rajtom sikerülhetett volna jobban is. Nem kerültünk döntőbe, mert nálunk olyanok is futottak, akik úgynevezett kiegészítő emberek, és akiknek nem a 4x400 a fő számuk. Természetesen nagyon örülök, hogy itt lehettem, mert ez egy nagyon nagy esemény volt, hiszen a résztvevők közül többen már a felnőttmezőnyben is bizonyítottak. Jövőre annyiban nehezebb lesz a válogatottság, hogy korosztályt lépek, és az U23-ban két évvel leszek fiatalabb. Büszke vagyok, hogy tagja lehettem ennek a csapatnak, és remélem folytatás következik.