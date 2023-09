Kicsivel több mint két hét múlva kezdődik a 2023/24-es férfi teremröplabda NB II.-es pontvadászata, ahol természetesen idén is rajthoz áll a PTE-PEAC férfi-röplabdacsapata. A tavalyi idényhez hasonlóan ezúttal is tornarendszerű lebonyolítást alkalmaznak majd, de érdekesség, hogy az elmúlt szezon bajnoka, a Kecskemét nem indul el a bajnokságban. A pécsi klub olyan hétvégéken bizonyíthat, mikor nincs U20-as forduló, ennek köszönhetően Szabó Tamás, az együttes trénere folyamatos játéklehetőséget tud biztosítani a fiatal tehetségeknek is.

– A felkészülés nagyon jól sikerült, az U20-as és a felnőttcsapat együtt készül fel, és marad is ez a rendszer egész évben – nyilatkozta lapunknak Szabó Tamás. – Az előző szezonban is nagyon sok pozitív hatása volt mindkettő együttesre a közös felkészülésnek, és ezt várom idén is. A legbiztatóbb az idei szezonban, hogy az előző tanévben érettségizett öt U20-as játékosunk mindegyike a PTE valamelyik karán folytatta tanulmányait, így továbbra is a PEAC röplabdázói maradnak. Mivel kettő játékos kivételével mindenki pécsi, ezért az idei volt az elmúlt négy év legjobb felkészülése a létszámot tekintve.

Nagyon jól haladunk az edzésmunkával, a bajnokság kezdetére el fogjuk tudni végezni azt az edzésmunkát, amit elterveztem.

A vezetőedző azt is elárulta, hogy a bajnokságban nincsen helyezés szerint célkitűzése, sokkal fontosabbnak tartja a fejlődést. Tegyük hozzá, hogy az előző szezonban is ez lebegett a szeme előtt, de a csapat olyan jól összeállt, hogy még az aranyérem is elcsíphető lett volna. A bravúr ugyanakkor elmaradt, de az ezüstérem is gyönyörűen csillog.

Mindenesetre azok után, hogy a játékosok megérezték a bajnoki cím ízét, nem meglepő, hogy szeretnének a dobogó legfelső fokára állni.

– Esélylatolgatásként azt tudom mondani, hogy ha mindenki annyi munkát tesz bele az edzéseken, amennyit elvárok tőle, és elkerülnek a nagyobb sérüléshullámok, akkor még a hőn áhított célt is el lehet érni – vélekedett a pécsi tréner.