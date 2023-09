Fűzy Ákos 1963. november 28-án született Pécsett. Játékosként a Pécsi Postás, a PVSK és a Kaposvári Táncsis SE csapatában is megfordult, edzői pályafutását férfi vonalon kezdte, dolgozott a PVSK és a PVSK-Pécsvárad csapatánál is. Ezt követően dolgozott női vonalon a PEAC-nál és a PVSK-ban, de az ifi válogatott szövetségi edzője is volt. Tizenhárom évig segítette Rátgéber Lászlót, majd két évig vezetőedzőként vezette sikerekre a klubot. Győrbe 2010 nyarán szerződött.