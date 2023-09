Már a Vasas Akadémia NB I. B-s férfikosárlabda-csapata is keményen megdolgoztatta a PVSK-Matro Kupán a házigazdát, sőt, le is gyűrte miután a második félidőben nem találta dobóformáját, a második napon az Eszék sem tett másképpen. A mérkőzés a pécsiek fölényével kezdődött, s a nagyszünetet követően úgy tűnt simán meglesz a bronzérem a Panthersnek, de a záró tíz percben minden összeomlott, s végül két ponttal a vendégek gyűjtötték be a díjat.

PVSK-VEOLIA–VASAS AKADÉMIA 62–69 (13–19, 24–11, 10–17, 15–22)

Férfi kosárlabda PVSK-Matro Kupa, elődöntő. Szamosi Nándor Sportcsarnok, 150 néző.

PVSK-Veolia: Micsovics 5, Frank 3/3, Plézer 8/6, Radó 5/3, Horti 8. Cs.: Halász 2, Mokánszki 7/3, Antóni 5/3, Molnár M. 13/3, Harka 6/3. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Vasas Akadémia: Takács D. 12/9, Fekete 10/3, Cseh 15, Pleesz Á. 4, Bagó 2. Cs.: Kelemen 2, Pleesz G. 2, Farkas 9/3, Medve 9/9, Andrássy 4. Vezetőedző: Stphen Arigbabu.

PVSK-Veolia–Eszék 82–84 (28–24, 20–21, 26–14, 8–25)

Férfi kosárlabda PVSK-Matro Kupa, bronzmeccs.

Részletek később!