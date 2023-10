Az időjárással nem volt probléma sehol, de azt kijelenthetjük, hogy Siklóson kisütött a nap. A cserék számára szorgosan figyeltek mindkét oldalon, így háromnál inkább megálltak, de szerencsére voltak olyan egyéni remeklések, amiket ugyancsak érdemes kiemelni. A huszonkét esztendős Bizderi István gyakorlatilag tökéletesen tette a dolgát hátul, sőt, a 69. percben megszerezte idénybéli első találatát is. Egy sorral feljebb Pólics Áron is remekelt, ráadásul ő is betalált a pécsi kapuba. A csapat legeredményesebb játékosa mégis Szabó Dániel Csaba volt, aki egy félidő alatt duplázott, így kulcsszerepet vállalt a három pont megszerzésében.

Ezzel a találkozóval szinte párhuzamosan a Nagykozár a PMFC Stadionban vendégeskedett. Laki János a tőle megszokott módon hozta a szokásos megbízható teljesítményt, de Jeránt Márk is szenzációs napot fogott ki a nagykozári támadók nagy bánatára. A húsz éves Fröhlich Csaba is megrúgta szezonbéli első találatát, így nem meglepő, hogy a PTE PEAC II. vezetőedzője, Molnár Gábor őt is kérlelte a legjobbak közé.

Komlón eseménydúsan alakult a bajnoki, de a legvégén csak a maréknyi villányi szurkolók ünnepelhettek. A bajnokaspiráns ismételten magas hőfokon égett, így hiába állt talpra kétgólos hátrányból a házigazda, a Villány nem kegyelmezett a fordulást követően. Wiesner Szabolcs mesterhármassal, Gellén Dávid pedig két értékes góllal segítette alakulatát, így tovább robog az élen Kósa Zoltán legénysége.

A hatodik forduló zárómérkőzésén rangadót várt mindenki, de a Lovászhetény-Pécsvárad tett azért, hogy ne igazán maradjanak izgalmak. Igaz, csak a második játékrész közepétől nyílt ki a gólzsák, addig pariban volt a házigazda. Matesz volt az egyedüli hétvégén, akinek érintetlen maradt a kapuja, a középpályán pedig Kovács Attila vette a kezébe a karmesteri pálcát. Takács Ákos Dominik pedig ismételten olyan teljesítményt tett le az asztalra, amit ki lehet tenni az ablakba.