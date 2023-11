Évről évre összegyűlnek a pécsi labdarúgás nagyjai, hogy a Pécsi Dózsa Newcastle felett aratott sikerének évfordulóján, november 4-én megünnepeljék a Pécsi Labdarúgás Napját a Kodály Központban egy kellemes vacsora mellett. A gálaestet a Pécsi Labdarúgás Nagyjaiért Alapítvány és a PMSC Egyesület szervezte. Ezen az eseményen adják át az Életmű Díjat is, amit ebben az évben Rónai István kapott meg Róth Antaltól. Felszólalt Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere is, aki egy ’80-as évek beli Pécs–Siófok összecsapást idézett fel, ugyanis ezen kapta el a klub iránti szenvedély, s most is kijár a PMFC meccseire. Emellett Dunai Antal is nosztalgiázott egy kicsit a pódiumon, valamint Liszkai Dezső a Labdarúgó Módszertani Központot képviselve elmondta, jó lenne, ha a PMFC férfi szakága is akadémiai szintre tudna emelkedni, mivel a dél-dunántúli régió még fehér folt, s az egész terület hasznára válna, ha lenne egy kiemelkedő utánpótlásnevelő központ. Az est során a pécsi klubok jelentős eseményei peregtek a kivetítőn.