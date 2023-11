– Büszkék vagyunk a játékosokra – kezdte Pichler Gábor, a Szentlőrinc vezetőedzője a találkozót követően. – Nagy tett, hogy tavasszal is szerepelhetünk a Magyar Kupban, mert ott vagyunk a tizenhat között. Talán egyszer fordult ilyen elő a klub történetében. A bajnoki rangadót követően nehéz volt fenntartani a koncentrációs szintet. Ez volt a feladatunk a napokban, de ebben végül nem is lehetett kivetnivalót találni. Egy taktikailag nagyon jól felkészített csapattal kerültünk szembe, az első félidőben nem is találtunk rajtuk fogást. Aztán a szünet előtti utolsó percekben történt kiállítás meghatározta a folytatást. A fordulás után megszereztük a vezetést, érthetetlen, hogy utána miért felejtettünk el futballozni. Ott volt egy negyed óra, húsz perc, ami nem tetszett, a végére viszont sikerült érvényesíteni a létszámfölényt.