Két baranyai úszó is éremmel tért haza a felnőtt Úszó Országos Bajnokságról A jubileumi 125. alkalommal megrendezett felnőtt Úszó Országos Bajnokságon, amelynek a Csík Ferenc Versenyuszoda adott otthont több baranyai kiválóság is letette a névjegyét, sőt dobogós helyezésekkel is lehet büszkélkedni.