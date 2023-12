Győzelemmel mutatkozott be Kulcsár Árpád a PMFC kispadján, s a csapat ezen a vasárnapon ott folytatná Szegeden a szereplését, ahol abbahagyta. Persze az ötödik helyezett otthonában nem lesz egyszerű sikert elérni. Olyannyira nem, hogy ez csupán egyetlen együttesnek sikerült ebben az idényben, még a Csákvárnak augusztus végén. Azóta senki nem szerzett három pontot Palincsárék ellen, nem csak Szegeden, sehol sem. Hat győzelmük és kilenc döntetlenjük van 17 lőtt és 13 kapott góllal. A Pécs számára is ez jelentheti a legnagyobb problémát, megrezgetni a hálót, hiszen a piros-feketéket követően éppen a Szeged kapujába került legkevesebb alkalommal a labda a Nyíregyházával egyetemben.

A nyírségiek helyzete ebből a szempontból most változhat, hiszen a listavezető a másik baranyai együttessel, a Kozármislennyel találkozik, amely kifejezetten gólerős. A Siófok elleni hetesével már 33 gólnál tart, így egyetlen találattal van elmaradva az éllovastól. Ráadásul Lékai hálója sem rezgett sokkal gyakrabban, míg a Szpari tizenhárom alkalommal kapitulált, addig a kék-fehérek is csupán tizenhatszor. Ismerve Kirchneréket, az M4 Sport által közvetített találkozón is egy kifejezetten élvezetes, sokgólos összecsapásra számíthatunk, amivel a szurkolók nyernek majd leginkább.

A vasárnapi program: Budafok–Kazincbarcika, Soroksár–Vasas, Siófok–Mosonmagyaróvár (mindhárom 13.00 óra), Szeged–PMFC, Győr–Ajka, Szombathely–Gyirmót, Budapest Honvéd–BVSC-Zugló, Tiszakécske–Csákvár (mind az öt 17.00 óra).