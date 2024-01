Az elmúlt hónap az ünnepeken kívül gyakorlatilag a nívósabbnál nívósabb teremlabdarúgó-tornákról szólt, de a sportág szerelmeseinek legnagyobb örömére még nem ért véget a dömping, ugyanis szombaton ismételten a Komló Városi Sportközpontban fog pattogni a labda, méghozzá a I. K&H teremlabdarúgó-torna keretein belül.

Igencsak erős mezőny gyűlt össze, így a kilátogató szurkolók biztosan nem fognak unatkozni a közelgő hétvégén. Az indulók között ott szerepel a 2023-as Pénzdíjas B&K Focikupa és a Horfer-Focivilág kupa végső győztese, a bonyhádi BBFC Bever Name együttese is. Sőt, biztos sokan emlékeznek a GABRIELLA kupán a nyolcaddöntőig jutó Sugar Cafe csapatára, valamint a legjobb négybe jutó komlói alakulatra, a 105 brigádjára. Na de a Szésza 2020 KFT. és a tavalyi döntős Diego Komló is jó eséllyel száll harcba a tizenhat csapatos tornán.

Érdekesség, hogy tavaly a Sugar Cafe egyik játékosa, Czár Tibor lett a gólkirály, valamint a Diego Komló hálóőre, Béres Mihály lett a legjobb kapus.

Szombaton 8 óra 10-től a Sugar Cafe–Crew mérkőzéssel kezdődnek a csoportmeccsek, majd tervek szerint 17 órától az egyenes kieséses szakaszé lesz a főszerep. Az első három helyezett pénzdíjban és tárgyjutalomban részesül, továbbá egyéni díjazottak is lesznek, és összeállítják a torna álomcsapatát is.

A tavalyi torna végeredménye: 1. Kisszériások 2. Diego Komló 3. Sugar Cafe 4. Sakáltanya.

A tavalyi torna álomcsapata: Béres Mihály (Diego Komló) – Czár Tibor (Sugar Cafe), Csernik Zsombor (Kisszériások), Szászfai Dominik (Sakáltanya), Koronics Márk (Sugar Cafe), Mészáros Náté (Kisszériások).