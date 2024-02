Nagyszerűen teljesített az ETO FC Győr ellen a HR-Rent Kozármisleny, s ennek köszönhetően, valamint Daru 19. percben szerzett góljának három pont lett a jutalma.

A HR-Rent Kozármisleny gólkirálya, Kirchner olykor megőrjítette a győri védőket

Fotó: Laufer László

– Voltak olyan hangok, hogy a tavaszunk nem olyan, de ha visszatekintünk, a Honvéd ellen minimálisan 1 pontot érdemeltünk volna, annyi helyzetünk volt, a két idegenbeli meccsen szereztünk 2 pontot, amivel nem voltam túlságosan elégedett, de nagyon sokat dolgoztunk érte, és ott is sok helyzetünk volt – jelentette ki a Győr elleni meccset követően Aczél Zoltán vezetőedző. – Most is támadólag léptünk fel, de ez a meccs hozta azt, ami kicsit hiányzott tavasszal, hogy több tüzet lássak a csapatomban.

Nagy tűz volt a játékosokban, komoly fizikális munkát végeztek, és taktikailag is top volt, amit láttunk tőlük!

Amit a játékosoktól kértünk, amit megálmodtunk meccstervet, azt maximálisan hozták. Úgy gondolom, teljesen megérdemelten nyertünk: nemcsak a helyzetek alapján, de minden szinten legyőztük a Győrt! Ez azért nagy dolog, mert nem szabad elfelejteni azt, hogy a Győr milyen költségvetéssel dolgozik, jó játékosaik vannak, jó csapatuk van, mi pedig egy kisváros kis csapata vagyunk, kis költségvetéssel, de amit a pályára vittek a játékosaink az extra volt. Minden tiszteletem a játékosaimé, és köszönöm a stábom remek munkáját is – zárta a tréner a szavait.