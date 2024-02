Jobban kezdett vendégénél, a Budapest Honvédnál a HR-Rent Kozármisleny, már az első percekben is volt ígéretes lehetősége és veszélyes szöglete a kék-fehéreknek. A Kispest láthatóan kontrajátékra rendeződött be, amivel az első negyed óra elteltével már tudott zavart kelteni a hazai védelemben, de ekkor még Lékai bravúrral hárított. A 33. percben azonban Schuszter röviden hazatett labdájánál a kapus Bobál lábát találta el, s a büntetőt Holman értékesítette is.

A fordulást követően gyorsan egalizálni akart a Misleny, s ez sikerült is. Egy felpattanó beadást Horváth Péter fejelt a vendég kapuba a 48. percben visszaadva az esélyt a győzelemre is. A fővárosiak ezt követően sem erőltették a támadásokat, kivárták az időt, amikor lecsaphatnak egy-egy kósza átadásra, vagy egy elbizonytalanodó ellenfélre. Ez meg is hozta Csertői Aurél gárdájának sikerét. Egy kontra végén ugyan Lékai és Gajág is hősiesen blokkolt egy lövést, Holman ismétlésébe már csak úgy tudott belekapni a kapus, hogy a labda a bal felsőbe hullt. Gyakorlatilag a második félidőben ekkor járt először a vendég együttes a hazai tizenhatoson belül.

Erre a találatra már nem tudott válaszolni a hazai együttes, a csereként beálló Tóth Zoltán kapufájával járt legközelebb az újabb egyenlítéshez, de végül alulmaradt. Ennek ellenére a hazai szurkolótábor a „Szép volt fiúkat!” skandálva köszönte meg Kirchnerék teljesítményét.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)

Labdarúgó NB II., 19. forduló. Kozármisleny, Kozármislenyi stadion. Vezeti: Kovács J. Zoltán (Horváth Zoltán, Bertalan Dávid)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Gajág, Füredi, Turi – Nagy E. (Major S., 86.), Horváth D. – Molnár Á., Horváth P. (Tóth Z., 80.), Kirchner – Daru (Vajda R., 61.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

HONVÉD: Tujvel – Eördögh, Kálnoki-Kis, Szabó A., Benczenleitner – Lőrinczy (Keresztes N., 67.), Adorján (Bocskay, 87.), Holman – Kerezsi (Nyitrai, 78.), Bobál G., Krajcsovics. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Horváth P. (48.), ill. Holman (33., 79. - az elsőt 11-esből)