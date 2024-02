– Egy 0–3-as hazai vereség után minden csak magyarázkodásnak tűnhet – jelentette ki Kulcsár Árpád, a PMFC vezetőedzője. – Az előző hazai mérkőzésen is volt egy 10 perces rövidzárlatunk, most ugyanez történt a 60. perctől, és az ellenfél lőtt három gólt talán nyolc perc alatt. Az őszhöz képest abban léptünk előre, hogy megvannak a helyzeteink, de ez azzal jár, hogy nyíltabbak vagyunk. Ha nem is mindet emiatt, de volt olyan gól, amit azért kaptunk, mert nyíltabbak vagyunk. Minden meccset úgy fejezünk be, hogy három-négy nagyon-nagyon tehetséges fiatal van a pályán, sőt, jó teljesítményt nyújtanak, de látni kell, hogy nekünk a bennmaradást kell kitűzni célul.