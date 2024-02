Kulcsár Árpád már a harmadik edző volt az idényben, aki irányította a PMFC labdarúgócsapatát az NB II.-ben, igaz, Német Zsoltot végig megbízott edzőként kezelte a klub, de majd két hónapon át készítette fel a csapatot, s meccselt vele Weitner Ádám menesztését követően. Úgy tűnik, szinte minden nagyobb vereséget követően úgy dönt a vezetőség, hogy új impulzusokra van szüksége a gárdának, hiszen Weitner a Kozármisleny elleni 3–0, míg Kulcsár a Vasas elleni 4–1-et követően csúszott le a Pécs inogó padjáról.

Kulcsár Árpád nem ül már le a PMFC kispadjára

Fotó: Laufer László

– Nagyon sokan féltettek az elején, azonban kötelességemnek éreztem, hogy segítsek, és ha nem is tudtunk mindig nyerni, az év végére elértük azt, hogy nyugodt telünk legyen – utalt vissza a közelmúltra Kulcsár Árpád a klub bejelentésében. – Aki ismer, az tudja, hogy mit jelent számomra a klub, valamint azt is, hogy viseltettem iránta 2015-ben a kizárást követően, 2018-ban a majdnem megszűnéskor, valamint, hogy 2020-ban újra sikerült feltennünk a futballtérképre az együttest. Sajnos az élet és a betegség közbeszólt, emiatt azt a munkát, amit szerettem volna megvalósítani, az agyvérzésem nem tette lehetővé. Többször nyilatkoztam, hogy nem takarózom e mögé, ezek csupán a tények. Januárban a kórházból jeleztem, hogy nézzen új edző után a klub, akkor a vezetőség megerősített abban, hogy megvárják az agyvérzésemből történő felépülésemet.

A Vasas elleni találkozó fordulópont volt a PMFC-nél

– A Vasas elleni találkozót követően leültünk tárgyalni, és közösen úgy határoztunk, hogy az egészségemet, valamint a csapat jövőjét nézve is olyan döntés szülessen, ami mindenkinek kedvező. Bevallom, élveztem minden percét a csapat mellett töltött időnek, még ha nem is volt zökkenőmentes minden. A mostani helyzetből szerintem igenis van kiút, már most hétvégén új fordulatot vehetünk, ám ehhez új impulzusra van szüksége a csapatnak. Egy biztos, vasárnap ott leszek a lelátón és tiszta szívből szurkolok a PMFC-nek, ami idestova már 28 éve az életem és a mindennapjaim meghatározó része – tette hozzá.

Kulcsár nem távozik az egyesülettől, ismét a PMFC utánpótlás szakmai vezetőjeként dolgozik majd.