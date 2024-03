Joven Gorec, a Pécs vezetőedzője: – Gratulálok a Sopronnak! Jó első félidőt játszottunk, de a szünet után nem volt kellő energia bennünk, sok büntetőt kihagytunk és a fault problémáinkat sem tudtuk menedzselni. Van még esélyünk, fel kell készülünk a szombati meccsre!

Weninger Virág, a Pécs kiválósága: – Jól kezdtünk, jó védekezéssel, melyből jöttek a jó támadások is. A második félidőre puhányan jöttünk ki, szétesett a védekezésünk és a támadásunk is. Szombaton jobban oda kell figyelnünk!

Gáspár Dávid, a Sopron trénere: – Köszönhetően a Pécs védekezésének, az első félidőt görcsösen, sok eladott labdával játszottuk le, és ebből nem tudtunk kikeveredni a szünetig. Utána úgy játszottunk, ahogy megbeszéltük. Sikerült jobban reagálni a védekezésükre és támadásban is jobb ritmusban kosárlabdáztunk, jobb százalékban estek be a dobások is. A védekezéssel elégedettek lehetünk. Az első lépést megtettük, szombaton folytatjuk Pécsen. Nehéz azon a pályán nyerni, vesztettünk már ott többször is. Komolyan készülünk és a maximumot próbáljuk ott is kihozni!

Brooks Jelena, a Sopron kosárlabdázója: – Gratulálok a csapatnak, hogy a második félidőre összeszedtük magunkat és jobb meccset tudtunk játszani. Lassan kezdtünk, sokat hibáztunk, 11 eladott labdánk volt az első félidőben. Úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy nyerni akarunk, és meg akarjuk mutatni, mit tudunk. Sikerült! Most tovább kell menni, koncentrálni a szombati mérkőzésre! Nehéz lesz, de szeretnénk ott is győzni!