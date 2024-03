Izgalmasnak ígérkező, kőkemény rangadóval zárul az élvonalbeli bajnokság tizenötödik fordulója majd vasárnap este a Rátgéber Kosárlabda Akadémián, ahol a remek formában lévő Sopron vendégeskedik. A baranyai együttes természetesen arra készül, hogy megszerzi szezonbéli tizedik győzelmét, ellenkező esetben viszont tovább mélyülne a gödör, ugyanis idén még nem volt példa arra, hogy négy egymást követő mérkőzésen alulmaradjon az NKA Universitas Pécs.

Önmaguk miatt nyernének, de ehhez a Pécs légiósaira is nagy szükség lesz.

Fotó: Laufer László

A jelenlegi formát és az elmúlt évek egymás elleni eredményeit látva jóval nagyobb eséllyel szállhat harcba a vendégcsapat, bár Jovan Gorec alakulata a hazai pontvadászat során idén otthon nyolc találkozóból csak kettőt bukott el, míg a Sopron idegenben ugyanennyi meccsen csak négyet nyert meg.

Ráadásul külön motiváló, hogy mivel csak három bajnoki (Sopron, Vasas, BEAC) maradt az alapszakaszból, így igencsak komoly téttel bír ez az összecsapás. Tény, hogy a pécsi csapatnak már a vetélytársak hibázásaiban is bízni kell, de még hajthatja az együttest a felsőház gondolata.

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője: – Szeretnénk egy jó mérkőzést játszani vasárnap a Sopron ellen, és rátalálni újra a győztesek útjára. Ha visszatekintünk a közelmúltunkra, a DVTK és a Győr ellen is jó meccseket játszottunk, mindkét Euroligás csapattal pariban tudtunk lenni, de az utolsó lépést nem sikerült ellenük megtenni a győzelemhez. Ugyanúgy jó meccset akarunk vívni most vasárnap. A Sopron Basket egy nagyon jó csapat, és nem csak az eredmény miatt lenne fontos győznünk, hanem önmagunk miatt is. Képesek vagyunk arra, hogy negyven percen keresztül magas szinten játsszunk, és nagy múltú, nagy tapasztalattal rendelkező csapatokat is meg tudjunk verni. Ezt kell bebizonyítanunk, ez lesz a célunk hazai pályán, és bízunk benne, hogy a közönségünk segítségével ez sikerülni is fog!