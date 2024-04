Április 13., szombat, 16.00

Lovászhetény-Pécsvárad–Villány

Az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság első két helyezettje mérkőzik majd meg egymással a hétvégi forduló szombati játéknapján, az egyeztetések után pedig biztossá vált, hogy Villányban. Ez a párosítás az idei kiírásban mindig sok izgalmat tartogatott, de a legutóbbi egymás elleni csata óta sok víz lefolyt a Dunán, így már csak a jelenlegi formát is tekintve bravúr lenne, ha akár egy pontot is szerezne a Lovászhetény-Pécsvárad. Főleg úgy, hogy Varga László a Bayern München vezetőedzőjéhez, Thomas Tuchelhez hasonlóan fordulókkal a szezon vége előtt gratulált a listavezetőnek az aranyéremhez. Németországban ezzel a gesztussal nem lopta be magát a müncheni szurkolók szívébe a német szakember, az viszont még kérdés, hogy Varga kijelentésére miképp reagálnak a Lovászhetény-Pécsvárad háza táján. Egy biztos: jelenlegi formától és statisztikáktól függetlenül a közelgő forduló csúcsrangadójának lehetünk szemtanúi.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – Gratulálok a Villánynak a bajnoki címhez, mi pedig megyünk tovább, és megpróbáljuk a jelenlegi helyezésünket megtartani. Döntetlen körüli eredményt várok, de ha jó napot fogunk ki, akár még nyerhetünk is. Már ha leszünk tizenegyen, mert jelenleg a hadra fogható tizenhárom fős felnőtt keretből hárman nem egészségesek.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – Eddig minden a terveink szerint alakul a bajnokságban! Remélem, hogy folytatni tudjuk a jó szereplésünket. Fontos meccs lesz a szombati, és mivel céljaink vannak, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk.

A hangulatra vélhetően nem lesz panasz Villányban, így már csak egy jó meccs kell egy tökéletes hétvégéhez.

Fotó: Dankó Dorián Fotográfus / Forrás: Villány Torna Club 1916.

Siklós–Komló

A szombati csúcsrangadó mellett kissé eltörpül a Komló siklósi vendégjátéka, de sokszor láttunk már olyat, hogy a kevésbé várt bajnoki sokkal izgalmasabban és eseménydúsabban alakul. Bíró Ferenc legénysége egy nagy pofon után (0–7 Villány) próbál visszatérni a helyes útra, míg a Komló ugyan rápihenhetett a párharcra, de munka volt bőven, ugyanis legutóbb március 2-án szerzett pontot Turi Zsolt alakulata, igaz, akkor hármat is a Lovászhetény-Pécsvárad otthonában (2–3). Nagy adok-kapokra lehet számítani, ahol a higgadtság aranyat érhet.

Április 14., vasárnap, 11.00

PTE PEAC II.–PVSK

Egy városi derbi mindig komoly jelentőséggel bír, legyen szó bármilyen sportágról és bármilyen osztályról. A sereghajtó PVSK szebb napokat is megélt már, bár a legutóbbi Lovászhetény-Pécsvárad elleni pontszerzés (2–2) talán löketet adhat az idény hátralévő részére. Ezzel szemben a PTE PEAC II. továbbra is a liga jelenlegi legjobb formájában lévő együttese (ebben a naptári évben még nem talált legyőzőre Molnár Gábor brigádja), ráadásul akár még az ezüst is begyűjthető. Na de fontos megjegyezni, hogy 2024-ben Schneider Gábor alakulata állt a legközelebb ahhoz, hogy legyőzze a PTE PEAC második számú csapatát (1–1), így azért nem veheti félvállról az ütközetet a házigazda.

Április 14., vasárnap, 16.00

Bóly–Nagykozár

A tavalyi bronzérmes továbbra is gödörben van, sőt, már a dobogóról is lecsúszott, de talán a jobban szenvedő Nagykozár ellen vissza lehet térni a győzelmi ösvényre. Márpedig ha a negyedik helyről nem akar lemondani Horváth Dávid alakulata, akkor elengedhetetlen a három pont. A vendégcsapat ajtaján is már dübörög a sereghajtó, tehát motivációért a túloldalon sem kell szomszédba menni, épp ettől lehet igazán izgalmas a forduló zárómérkőzése.