A bejelentések napját tartja április 4-én a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata, hiszen korábban közzétette már, hogy Melnicsuk Viktor a szezon végén elhagyja a várost, majd azt is, hogy hasonlóképpen tesz az egy évtizeden át az együttes kapuját őrző Ante Granic is. Nem sokkal később viszont jó hírrel is szolgált a Bányász a szurkolói számára: Merkovszki Pál a következő idényben is a komlói gárdát erősíti.