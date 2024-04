Április 6., szombat, 12.30

Siklós–Villány

Pikáns találkozóval indul majd az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság huszonegyedik fordulója, ugyanis a listavezető Villány majd Siklóson vendégeskedik. Az éllovas bombaformában van, s hétről hétre beigazolódik, hogy bizony megérdemelné az aranyérmet Kósa Zoltán legénysége. Ehhez persze még sokat kell tenni. Hétvégén egy olyan együttes ellen kellene jobbnak lenni, amely azért már sokszor borította a papírformát az idény során.



Jöhet egy rögtönzött bronzcsata, de azért a Villány siklósi vendégjátékára is érdeme lesz figyelni.

Fotó: Löffler Péter



Április 6., szombat, 15.30

Lovászhetény-Pécsvárad–PVSK

Kiütéses győzelemmel hangolt (5–0 Bóly) a sereghajtó elleni csatára a Lovászhetény-Pécsvárad, amely még mindig az éllovas legfőbb üldözőjének mondható, hiába a kilencpontos különbség. Ezzel szemben a PVSK a katicabogarakat már legyűrte, már ami a pontszerzést illeti, de a tabellán még nem történt előrelépés. Igaz, a Nagykozár előzhető lenne a hétvégén, pláne úgy, hogy Takács Lajos együttese pihenhet egyet, de ehhez legalább egy pontot el kéne hozni a bajnokaspiráns otthonából. Az idei egymás elleni eredményeket látva ez azért nem tűnik lehetetlen feladatnak. Októberben csupán egy büntetővel bizonyult jobbnak Pécsen Varga László csapata, míg a november végi találkozón négygólos döntetlen született.

Április 7., vasárnap, 11.00

PTE PEAC II.– Bóly

Egy gödörben lévő együttes lesz a liga jelenleg legjobb formájában lévő csapatának vendége, így a formát tekintve nem is lehet kérdés a végkimenetel. Na de azért nem ilyen egyszerű a képlet szerencsére, így sok izgalmat tartogathat a forduló talán legjobban várt ütközete. Jelen állás szerint egy bronzcsatát láthatnak majd a drukkerek Pécsen, ahol a taktikának óriási kulcsszerepe lehet, ugyanis vélhetően motivációért egyik oldalon sem kell a szomszédba menni. Egyetlen pont van a két fél között, így persze még az összecsapás után sem dől el semmi, pláne úgy, hogy a Siklós is szárny­ra kapott, de egy siker jókora löketet adhat.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Remek előjelekkel várjuk a hétvégi bajnokit, hiszen öt mérkőzést sikerült megnyernünk zsinórban. Tiszteljük az ellenfelünket, de hazai pályán győzelemre fogunk játszani. Nem lesz könnyű dolgunk, tudjuk jól, hiszen a Bóly labdarúgócsapatában pazar játékosok szerepelnek. A szezonban már kétszer találkoztunk, és mindkétszer vereséget szenvedtünk, szóval ideje lenne a sormintán változtatni.

Horváth Dávid, a Bóly vezetőedzője: – Sajnos az idény során most vagyunk a legmélyebb gödörben, legfőképp mentálisan. Reméljük, hogy elértük ennek a gödörnek az alját, és ennél csak jobb jöhet. Mindenesetre adott a feladat a játékosaim számára: a legfőbb üldözőnk otthonából hozzák el a három pontot, és bizonyítsák be, hogy milyen férfiból faragták őket.

A forduló negyedik mérkőzését, a Komló–Nagykozár összecsapást a tervek szerint május 15-én, szerdán 18 órától bonyolítják majd le Komlón.

Labdarúgó vármegye I.