Nem kímélte Baranyát az özönvíz

Jelentős károk keletkeztek Komlón és környékén lévő kiskertekben, ahol özönvízszerű eső, viharos szél és nagyméretű jég pusztított.

Nem kímélte a vasárnap délutáni jégeső és az özönvíz Komlót és térségét. Mint a Komlói Polgárőr Egyesület vezetője, Deák Imre lapunknak elmondta ilyen viharra, mint amilyen a hétvégén tombolt, nem igazán emlékszik.

Vasárnap késő délután sötét felhők borították be a komlói égboltot, majd leszakadt az ég. Borsó- és dió nagyságú jég hullott több percen keresztül, ami jelentős kárt okozott a környékbeli kiskertekben. A jég elverte a termést, a gyümölcsöst (cseresznyét, meggyet), alig maradt valami a fákon. Ami termés megmaradt, az is megrepedezett. A veteményeseket, palántákat sem kímélte az ítéletidő.

A tegnapi komlói viharról rengeteg videó készült, amit a közösségi oldalakon többen meg is osztottak. A felvételeken látszik, hogy a nagy mennyiségű csapadékot a vízelvezető rendszer nem bírta el. Az alacsonyabban fekvő utcákon az összegyülemlett csapadékvíz kisebb folyóvá alakult. Volt olyan hely, ahol közel negyven-ötven centiméter víz hömpölygött.

A baranyai katasztrófavédelem munkatársainak rengeteg munkát adott a vihar. A legtöbb bejelentés Komlóról érkezett. A Vörösmarty utcában alagsori lakások közlekedőjét öntötte el az esővíz. A kiérkező tűzoltók búvárszivattyú segítségével kiszivattyúzták a vizet, majd kéziszerszámokkal egy elvezető árkot ástak az ingatlan körül.

A Városház térnél egy hotel alagsori vécéjébe folyt be a csapadék és vele együtt a jég; a víz a szomszédos étterembe is átszivárgott. A tűzoltók itt is búvárszivattyú segítségével eltávolították a vizet, majd a jeget kihordták az épületből.

A 6-os főút vasasi elágazása közelében egy körülbelül 15 méteres elszáradt fa az erős szél következtében kidőlt, félpályás útzárat képezett, míg Pécsen a Turi utcában egy hatméteres eperfa dőlt az úttestre, és leszakított egy távközlési kábelt.

A pogányi meteorológiai szolgálat ügyeletese lapunk megkeresésünkre közölte, vasárnap Pogányban, ahol a meteorológiai állomás működik, 11 milliméter csapadékot regisztráltak. Hozzátette, hogy a megyébe volt olyan terület, ahol ennél jóval több hullott. Az elkövetkező napokban hasonló időjárásra számíthatunk. Délelőtt felhőátvonulások lehetnek, ám délutánra-estére Baranyában a párás levegő miatt bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, amit viharos szél és jégeső kísérhet. A maximális hőmérséklet 26 és 30 fok körül alakulhat. A hétvégén maradhat a párás idő, ám mert a meteorológusok pontosabb időjárás előrejelzést három napra tudnak adni, így ez még képlékeny.