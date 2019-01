Baltával bántalmaztak, majd aknába dobtak két kutyát Mohácson

HIRDETÉS

népszerűek / 14 perce Ismét nálunk koncertezik a Bullet For My Valentine A walesi heavy metál csapat az elmúlt években több sikeres koncertet adott Magyarországon.

Gyász Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR SÁNDORNÉ Dieszler Emília 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 14-én 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. A legjobb édesanya és nagymama emlékét örökre őrizzük. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy KIS-HEGEDŰS ISTVÁN volt berkesdi lakos 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 11-én 14 órakor lesz a berkesdi temetőben. A gyászoló család Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, BALATINCZNÉ BEER IBOLYA életének 66. évében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. január 15-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. Gyászoló szerettei „Lehunytad szemed csendben elmentél, szívedben csak az volt, hogy mindenkit szerettél. Elhagytad a házat amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél!" Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, NAGY LÁSZLÓ életének 78. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. január 11-én 13 órakor az egerági templomban tartandó gyászszertartás után az egerági temetőben lesz. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS LÁSZLÓ merenyei lakos 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 11-én 10 órakor lesz a szigetvári kanizsai temetőben. A gyászoló családja Szomorúan tudatjuk, hogy FARKAS LÁSZLÓ Merenye Község alpolgármestere 71 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. január 11-én 10 órakor lesz a szigetvári kanizsai temetőben. Az Önkormányzat saját halottjának tekinti. Emlékét szeretettel megőrizzük. Merenye Község Önkormányzata Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÜKI ISTVÁNNÉ Kocsis Mária Magdolna 72 éves korában elhunyt. Hamvait 2019. január 16-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Mosonmagyaróváron, a Mosoni temetőben. Gyászoló hozzátartozói Drága Családom és Barátaim! Elérkezett a búcsú ideje Örökre lehunytam a szemem, igazi megnyugvással a lelkemben és fáradt testemben. Kérlek benneteket, hogy őrizzetek meg engem szívetekben. 2019. január 10-én 14 órakor bemutatott gyászmise után a szajki temetőben búcsúzhattok el tőlem. STANG JÓZSEF (1930-2018) „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj reánk, ha időnk lejárt.” Szeretteid Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAROSI ANTAL sellyei lakos 76 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 11-én 15 órakor lesz a sellyei katolikus temetőben. A gyászoló család „Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúztam ma is élek köztetek! Szíveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen, hogy örökké álmodom!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy EGRES JÁNOS 2018. december 23-án életének 36. évében tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Drága halottunkat 2019. január 10-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a kákicsi temetőben a református egyház szertartása szerint. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Búcsúzik tőle a gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy WASZNER ÁDÁM hirdi lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 11-én a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a hosszúhetényi temetőben. Megkérünk mindenkit, hogy búcsújukat egy szál virággal róják le. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család Emlékezünk ULRICH FERENC halálának 10 éves évfordulóján. Segítőkészsége, őszintesége, embersége szívünkben tovább él. Szerető fia és lánya, ismerősei, barátai Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSÓTÁR TIBOR volt szigetvári vasútállomás főnök 80 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 10-én 11 órakor lesz a botykapeterdi temetőben. A gyászoló családja Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ANTALNÉ Sípos Klára a Honvéd Kórház egykori dolgozója életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. január 10-én csütörtökön, 10 órakor lesz a Kistótfalui temetőben. A gyászoló család Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. GÁL SÁNDOR a Konzum áruház és a Mecsek Füszért jogásza türelemmel viselt hosszú betegség után 65 éves korában elhunyt. Szerettünktől 2019. január 11-én 12.30 órakor veszünk végső búcsút a pécsi köztemető nagy dísztermében. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei