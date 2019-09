Bűn- és balesetmegelőzés került a fókuszba a falunapon

A siklósi rendőrök játékos feladatokkal, valamint bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal várták az érdeklődőket Kisszentmártonban.

A Siklósi Rendőrkapitányság munkatársai is jelen voltak 2019. szeptember 7-én a kisszentmártoni falunapon. Az egyenruhások kutyás bemutatóval kezdték meg a programot, majd a fegyverzeti és technikai eszközöket is megtekinthették a jelenlévők. A rendezvényen ingyenes kerékpár-gravírozásra is volt lehetőség, a vállalkozó szelleműek pedig tesztelhették KRESZ tudásukat. A rendőrök a tesztlapok sikeres kitöltéséért láthatósági mellényeket és karkötőket ajándékoztak, amelyeket nagy örömmel fogadtak a résztvevők. A legkisebbek sem maradtak feladat nélkül, nekik színezőkkel, valamint kirakós és memóriajátékokkal készültek a rendőrök.

A program során a megelőzési szakemberek felhívták a figyelmet a biztonságos közlekedésre, kiemelten a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak betartására. Ezen kívül vagyonvédelmi tanácsokkal gazdagodhattak az érdeklődők, amely során a kamerarendszerek fontosságáról is beszéltek a rendőrök. Az otthon védelme érdekében azt tanácsolták, hogy aki teheti, védje biztonsági kamerával is ingatlanját!