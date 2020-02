Határrendi események: kitűnő az együttműködés a két Baranya között

A Helyi Vegyesbizottság ülésén a magyar és a horvát küldöttség az államhatár rendjéhez kapcsolódó eseményeket tárgyalta meg.

A 3. számú határszakasz magyar-horvát Helyi Vegyesbizottsága 2020. február 14-én Eszéken tartotta meg az éves rendes ülését, amelyen a korábbi értekezlet óta eltelt időszak határrendsértéseit és határrendi eseményeit tárgyalták meg. A két ország küldöttségének elnökei – Dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány és Dubravka Vilhelm, az Eszék-Baranyai Rendőr Igazgatóság határrendészeti igazgatója – egyetértettek abban, hogy a közös határszakaszon szilárd a rend, a helyi és területi rendőri szervek közötti együttműködés pedig példaértékű. Az értekezleten részt vett Bece Ladislav, az Eszék-Baranyai Rendőr Igazgatóság vezetője is, aki a Baranya megyei rendőrfőkapitánnyal arról is megállapodott, hogy a jövőben szélesíteni fogják az együttműködést, így a már hatékonyan működő bűnügyi információcsere mellett a közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakterületek munkatársai is bekapcsolódnak a közös munkába. Ennek első lépéseként a magyar fél meghívta tapasztalatcserére a horvát rendészeti szakterület képviselőit.

Az ülést követően a horvát küldöttség elköszönt a Helyi Vegyesbizottság magyar küldöttségének korábbi elnökétől, Dakos József rendőr dandártábornoktól, aki mintegy 18 évig volt a magyar küldöttség vezetője.