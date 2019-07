Házi gondozóknak adtak tanácsokat Siklóson

A Siklós környéki ápolóknak az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések megelőzési lehetőségeiről tartottak előadásokat.

A Siklósi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói, Keresztes Viktória rendőr főhadnagy és Hadra Petra rendőr főtörzsőrmester 2019 májusa és júliusa között felkereste a Beremendi Alapszolgáltató Központ és a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét abból a célból, hogy a házi gondozóknak tájékoztatást adjanak az időskorú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények és szabálysértések vonatkozásában. Szó esett a 112-es segélyhívó telefonszám rendeltetésszerű használatáról, ahogyan a vagyonvédelemről is, különösen kiemelve a kamerarendszerek hatékonyságát. Az előadók Vokányban, Nagyharsányban, Beremenden, Villányban és Harkányban összesen 72 házi gondozónak tartottak előadást. Visszajelzésük pozitív volt a tájékoztatókkal kapcsolatban, nagyon hasznosnak tartották azokat. A rendőrök a központok vezetőivel való egyeztetést követően megbeszélték, hogy a gondozók az elhangzott információkkal kapcsolatban egy későbbiekben megrendezésre kerülő fórumon elmondják tapasztalatikat, illetve, hogy milyen módon tudták alkalmazni, használni a kapott információkat.

A besurranó tolvajok a lakók figyelmetlenségét kihasználva zavartalanul jutnak be azokba a lakásokba, amelyek lépcsőházi és bejárati ajtajai nincsenek kulcsra zárva. A tolvajok általában a bejárat közelében hagyott, könnyen mozdítható értékeket (pénzt, táskákat, mobiltelefonokat, laptopokat), gyakran az előszobában hagyott kézitáskát lopják el. Az elkövetőket az sem tartja vissza, ha a lakók otthon vannak, a nap bármely szakában megjelenhetnek.

A szakemberek felhívták a programon résztvevők figyelmét arra, hogy a lakás bejárati ajtaját akkor is zárják kulcsra, ha otthon tartózkodnak, így megakadályozzák azt, hogy illetéktelen személyek jussanak be! A legjobb ajtó sem véd, ha azt nyitva hagyjuk! Kiemelték, hogy akkor se hagyják nyitva a lakás ablakait és ajtaját, ha csak rövid időre tervezik a távollétet! A nyitva (bukóra) hagyott ablak vonzza a betörőket. Célszerű azokra az ablakokra rácsot szereltetni, amelyek az utcáról, lépcsőházból vagy folyosóról könnyen elérhetőek. A szúnyogháló csak a rovarok ellen véd, egy tolvajnak nem állja útját! A bejárati ajtóra érdemes nyitásérzékelőt szerelni, így azon nem lehet észrevétlenül bejutni. Amennyiben lehetőségük van rá, védjék biztonsági kamerával is otthonukat!