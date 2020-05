Ismét kirabolhatták a Komlói úti takarékszövetkezetet

Rendőri intézkedés zajlik jelenleg is a Budai vámnál található bankfiókban a Komlói úton – írtuk tavaly novemberben, és írjuk most is... Úgy tűnik, hogy nagyon népszerű lett a bankrablók körében a keleti városrészben található fiók.

Tucatnyi rendőrautó zárta le a Komlói út elején található takarékszövetkezet környékét, miután elsődleges információink szerint ismét kirabolták a bankfiókot. A zsarukhoz 15.50-kor érkezett a riasztás. A helyszínre érkező kollégánk tájékoztatása szerint az egész épület körbe van kordonozva, óriási a rendőri készültség. Mint megtudtuk, jelenleg tanúkihallgatás zajlik a területen, miután a zsaruk körbeszalagozták az épületet. Az egyenruhások a környező házak mentén is kutakodnak, a bankfióktól 200-300 méterre kutyás rendőrök vizsgálják a nyomokat. A városból kivezető utakon, Komló felé, de a Siklósi úton, az M6-os előtti körforgalomnál is óriási a kocsisor, mert a rendőrök minden autót megállítanak, átvizsgálnak. A sofőröket kiszállítják, benéznek a csomagtartókba is. Ahogy arról tavaly novemberben beszámoltunk, egy férfi 2019. november 19-én 11 óra 20 perckor Pécsett, a Komlói úton bement egy pénzintézetbe, majd szájmaszkkal az arcán egy papírlapot rakott le az asztalra, amelyen az állt, hogy fegyver van nála és pénzt követel. A rabló mintegy hárommillió forinttal oldott kereket. A szemtanúk egy 60-65 év közötti, sántikáló férfiról számoltak be, ám a tettest azóta sem sikerült elkapni.