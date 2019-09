Lángok csaptak fel az Áper laktanyában, de mi az oka?

Több olvasónk is jelezte, hogy fekete füstöt látott Pécs keleti városrészében az Áper laktanyából pénteken délelőtt. Az elhagyatott épületegyüttesben nem véletlenül gyulladt meg valami.

Mint Sárkány Sándortól, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudtuk, a szokásos heti gyakorlat zajlik a szebb napokat látott létesítményben. Mármint úgy szokásos, hogy minden héten más létesítményben zajlanak a műveletek.

Ezúttal tehát úgynevezett tűzoltási gyakorlat zajlik Pécs keleti városrészében az Áper laktanyában, jelentős füst szállt fel a környéken, melyre több olvasónk is felhívta a figyelmet. Sárkány Sándor elmondta, hogy ilyenkor 5-6 autó is a helyszínen tartózkodik, köztük vízszállító is.