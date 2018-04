Május közepén indul a sebességmérő akció

Egész napos sebességellenőrzést tart május tizennegyedikén reggel hat órától egy napon át a rendőrség Magyarország egész területén, így Baranyában is.

A Speedmaratonnak elkeresztelt akcióban a helyszínek kiválasztásában idén is a lakosság segítségét kérik. Tavaly aktívak voltak a baranyaiak, az úgynevezett maratoni sebességmérés helyszíneinek kiválasztásában ötvennyolcat jelöltek meg, ám az akkori zord időjárási miatt az akciót lefújták.

A lakosság javaslatainak begyűjtésére idén valamennyi rendőr-főkapitányságon külön e-mail-címet hoztak létre – a baranyait a speedmarathon@baranya.police.hu címre várják. A helyszínmegjelöléseket április tizenhetedikétől május harmadika éjfélig lehet elküldeni a megadott e-mail címre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az adatokat ezután összesítik, és május tizenegyedikén jelölik ki a pontos helyszíneket valamint az időpontokat, melyeket nyilvánosságra is hoznak a rendőrség honlapján, a police.hu-n. Az akcióra a javaslatot beküldők közül is meghívnak megyénként tíz-tíz embert, az ellenőrzések után pedig az eredményekről beszámolnak, amit reményeink szerint lapunk is közöl majd.

A Speedmaraton ötlete az Észak-Rajna-Vesztfália rendőrségétől származik, akik 2012-ben a lakosságtól kértek segítséget abban, hogy szerintük hol száguldozik a legtöbb autós. Az akció annyira jól sikerült, hogy rá egy évre már valamennyi német szövetségi tagállamban bevezették. A maratoni sebességmérésnek elnevezett akciót pedig 2014-ben több más európai uniós tagállam is átvette, melyhez Magyarország három éve csatlakozott.

Keményen léptek

A 2016-os akcióban 857 helyszínen ellenőrizték a járművek sebességét, és 3741 gyorshajtót bírságoltak meg. Ez a 2015-ös akcióhoz képest 25 százalékos csökkenést jelentett, ugyanis akkor még mintegy ötezer gyorshajtót büntettek. A 2015-ös európai akció során a legtöbb gyorshajtót, 11 ezret Németországban, a második legtöbbet 5,5 ezret Olaszországban mérték – a harmadik hely kétes dicsősége nekünk, magyaroknak jutott.