Már el is ítélték a brit férfit, aki kirabolt egy ékszerboltot Pécsen

Az ellopott ékszerek java része meglett, egy arany fülbevaló kivételével.

Tavaly szeptemberben a hajnali órákban egy fiatalember betörte Pécs belvárosában, az Irgalmasok utcájában lévő ékszerbolt kirakatát, ahonnan nagy értékben aranyékszereket tulajdonított el. A rablót a rendőrök tíz perc alatt elfogták, majd a police.hu honlapon közzétették az egyik térfigyelő kamera felvételét is. Ezen jól látható, ahogy a rabló betöri a kirakat üvegét és erővágóval elvágja a belső védőrácsot. Míg a kirakatban lévő ékszereket kipakolta, két járókelő is elhaladt mögötte, akik ügyet sem vetettek rá. Az is jól látható, amint a rabló megfordul és az egyik járókelőt észreveszi, hogy egy ékszert dobott a lába elé. Úgy tudjuk, a rablás során a fiatalember megsérült, és a vérnyomok vezették a rendőröket az elkövető nyomára.

Később kiderült, hogy a 30 év körüli fiatalember brit állampolgárságú, és pár héttel korábban érkezett Magyarországra, mivel úgy hallotta, hogy itt nagyon jó élni. Információink szerint a férfi egy tolnai kis településen bérelt magának házat a rablás előtt pár nappal, és onnan érkezett a baranyai megyeszékhelyre. A rablás során több mint tizenkétmillió forint értékben zsákmányolt arany ékszereket, aminek java része meglett, egy arany fülbevaló kivételével.

Csütörtökön a Pécsi Járásbíróság előkészítő ülésén tolmács segítette az angol férfit. A bíróság a brit állampolgárságú fiatalembert két év, öt évre felfüggesztett börtönre ítélte, továbbá öt évre kitiltotta Magyarországról. Az ítélet jogerőre emelkedett, úgy tudjuk, hogy a brit állampolgár már el is hagyta az országot.