Rengeteg baleset történt a baranyai utakon

Múlt héten 45 anyagi káros és 11 személyi sérüléssel járó baleset történt Baranyában – közölte a megyei rendőr-főkapitányság. A balesetek során nyolcan súlyosan, míg szintén nyolcan könnyebben sérültek meg, valamint egy esetben halálos sérüléssel végződött a baleset. Az ittasság gyanúja a múlt héthez hasonlóan most sem merült fel egyetlen egy balesetnél sem.

Az okozók nagy része most is személygépjárművel közlekedett, azonban motorkerékpárral és kerékpárral is okoztak balesetet. A balesetek többsége most is lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok még mindig a sebesség nem megfelelő megválasztása, de jellemző a követési távolság be nem tartása, valamint a szabálytalan előzés is, valószínűleg emiatt következett be a hétvégi halálos baleset is.

Egy személygépkocsi közlekedett szeptember 15-én 17 óra 45 perckor az 57-es főúton Mohács irányába. Az autó Babarc térségében az előtte haladó jármű előzésébe kezdett, azonban az forgalmi okból lassított, amelynek következtében összeütköztek. A baleset feltehetően azért következett be, mert az előző jármű nagy sebességgel közlekedett, és a követési távolságot sem tartotta be. Az ütközés erejétől az elől haladó autó letért az úttestről, árokba csúszott, majd egy fának ütközött. A járműben összesen négyen utaztak, közülük hárman megsérültek, egy személy pedig a helyszínen életét vesztette.

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a sebességtúllépés ellenőrzésére, valamint a dinamikus szabályszegések elkövetőinek forgalomból történő kiszűrésére. A héten zajló TISPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés keretén belül elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, de nagy hangsúlyt kap a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények ellenőrzése és kiszűrése, mint például a jármű vezetőjének menet közbeni chatelése, vagy a közösségi oldalon történő „élőzés”, szelfizés, vagy videózás is.