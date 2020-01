Súlyos baleset Pécsett: egy embert tűzoltók vágtak ki a roncsból

Az oldalára borult egy személyautó Pécsett, a Pécsváradi úton, azaz a 6-os főúton.

Egymást érik a balesetek Pécsett. Először a Pécsváradi úton történt súlyos baleset. Azóta fél óránként kapjuk a jelzéseket.

Az egyetemi városrészben, az Alajos utcában is történt nem sokkal 8 óra előtt baleset. Ott a helyszíni szemle időtartama várhatóan két óra. A Zsolnay Vilmos utcában 8 óra után történt újabb koccanás. A rendőrök várhatóan ott is két órát töltenek majd. De a közösségi oldalon a Megyeri útról is érkezett balesetről hír. Vezessünk óvatosan.

Korábban írtuk:

Egy ember beszorult a járműbe a Pécsváradi úton. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók a szélvédő kivágása után szabadították ki, majd átadták őt a mentőknek.

Előzőleg az egységek rögzítették a gépkocsit.

Vasárnap is volt hasonló baleset

Vasárnap délután Baranyahídvég és Sámod közötti útszakaszon borult fel egy autó.

A baleset következtében a járműbe egy ember beszorult, akit az esethez riasztott sellyei hivatásos tűzoltók szabadítottak ki és adtak át a mentőknek. (Kiemelt képünk a baranyahídvégi balesetnél készült.)