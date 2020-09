Új módszer szerint dolgoznak az unokázós csalók

Változtattak módszereiken az úgynevezett unokázós csalók. Korábban telefonon hívták fel az idős embereket, hogy unokájuk balesetet okozott, emiatt haladéktalanul pénzre van szüksége, s küldenek valakit a pénzért.

Baranyában legutoljára a nyár közepén bukott le egy unokázós banda, ők egy nyugdíjast azzal hívtak fel, hogy fia balesetet szenvedett, komoly sérülései vannak, és a szája is megsérült. Hozzátették, hogy a helyszínen a fia kiegyezett a másik sofőrrel, hogy megtéríti az 1,3 millió forintos kárt. El is mentek a pénzért, a futár a fia munkatársának adta ki magát, és elvette a pénzt, majd később felhívta a nyugdíjast, hogy rosszul mondta, több mint ötmillióban egyeztek ki, ám ezt a pénzt már nem adta át a nyugdíjas, mivel nem volt annyi pénze otthon.

Mivel a rendőség sok futárt lebuktatott nemcsak Baranyában, hanem az ország más részében is, így új módszert találtak ki a csalók. Taxival elküldik az idős embereket leggyakrabban nagyobb bevásárlóközpontokban működő pénzváltókhoz, ahol a Western Union szolgáltatás igénybevétele mellett személyesen átutaltatják vele a szükséges pénzösszeget. Még arra is odafigyelnek, hogy egyfolytában vonalban legyenek. Amint a nyugdíjas beül a taxiba, folyamatosan szóval tartják, hogy ne tudjon beszélni a hozzátartozójával, illetve az utaláshoz szükséges adatokat is bediktálják neki, ahová a pénzt várják.

A rendőrség emiatt arra kéri az embereket, hogy ha ilyen hívást kapnak, minden esetben hívják fel a hozzátartozójukat, ellenőrizzék az elmondott történetet. Hangsúlyozták, soha ne utaljunk idegen számlára pénzt, és haladéktalanul értesítsük a rendőrséget.